Amazon aggiorna Luna a marzo 2026 con nuovi giochi per gli abbonati Prime
Amazon aggiorna Luna e introduce nuovi giochi a marzo 2026. Il servizio di cloud gaming incluso con Prime amplia il catalogo con titoli multiplayer e avventure popolari, tra cui Lara Croft and the Temple of Osiris e Control Ultimate Edition.
Amazon rinnova il catalogo di Luna con l’aggiornamento di marzo 2026. Il servizio di cloud gaming incluso nell’abbonamento Prime aggiunge nuovi titoli giocabili in streaming e amplia la libreria disponibile per gli iscritti, che possono accedere a oltre 50 giochi utilizzabili su dispositivi compatibili ovunque il servizio sia attivo.
Tra le novità del mese spicca Lara Croft and the Temple of Osiris, avventura cooperativa fino a quattro giocatori ambientata nell’universo della celebre esploratrice. Il titolo prosegue le vicende raccontate in Guardian of Light e introduce enigmi, combattimenti e sezioni cooperative pensate per partite condivise.
Leggi anche: GeForce NOW amplia il catalogo con 15 nuovi giochi in arrivo a marzo
Il catalogo di marzo propone anche diverse esperienze multiplayer. Tra queste The Game of Life 2, versione digitale del noto gioco da tavolo con animazioni tridimensionali e nuove scelte a ogni turno. I giocatori possono personalizzare il proprio personaggio, far girare la ruota e costruire un percorso di vita virtuale durante la partita.
Nel pacchetto disponibile tramite Luna Standard arriva anche Control Ultimate Edition, l’action adventure sviluppato da Remedy premiato a livello internazionale. Questa versione include l’intero gioco insieme alle espansioni The Foundation e AWE, offrendo l’esperienza completa in un unico download.
Tra i titoli pensati per partite cooperative o familiari figurano anche Wobbly Life, sandbox open world ricco di attività e mini-giochi per uno o quattro giocatori, insieme a Overcooked!, House of Golf 2, ClayFighter e Mortal Shell, tutti disponibili in streaming nel corso del mese.
Oltre al gioco via cloud, gli abbonati possono riscattare diversi titoli PC distribuiti durante marzo. Tra questi Total War: Rome II – Emperor Edition, Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep, Turmoil, Mahokenshi – The Samurai Deckbuilder, Rebel Galaxy e Total War: Three Kingdoms, oltre ad altri giochi scaricabili tramite Epic Games Store, GOG, Legacy Games e Amazon Games App.