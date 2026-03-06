Amazon aggiorna Luna a marzo 2026 con nuovi giochi per gli abbonati Prime

Giuseppe Saieva | 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon aggiorna Luna e introduce nuovi giochi a marzo 2026. Il servizio di cloud gaming incluso con Prime amplia il catalogo con titoli multiplayer e avventure popolari, tra cui Lara Croft and the Temple of Osiris e Control Ultimate Edition.

Amazon rinnova il catalogo di Luna con l’aggiornamento di marzo 2026. Il servizio di cloud gaming incluso nell’abbonamento Prime aggiunge nuovi titoli giocabili in streaming e amplia la libreria disponibile per gli iscritti, che possono accedere a oltre 50 giochi utilizzabili su dispositivi compatibili ovunque il servizio sia attivo.

Tra le novità del mese spicca Lara Croft and the Temple of Osiris, avventura cooperativa fino a quattro giocatori ambientata nell’universo della celebre esploratrice. Il titolo prosegue le vicende raccontate in Guardian of Light e introduce enigmi, combattimenti e sezioni cooperative pensate per partite condivise.

Il catalogo di marzo propone anche diverse esperienze multiplayer. Tra queste The Game of Life 2, versione digitale del noto gioco da tavolo con animazioni tridimensionali e nuove scelte a ogni turno. I giocatori possono personalizzare il proprio personaggio, far girare la ruota e costruire un percorso di vita virtuale durante la partita.

Nel pacchetto disponibile tramite Luna Standard arriva anche Control Ultimate Edition, l’action adventure sviluppato da Remedy premiato a livello internazionale. Questa versione include l’intero gioco insieme alle espansioni The Foundation e AWE, offrendo l’esperienza completa in un unico download.

Tra i titoli pensati per partite cooperative o familiari figurano anche Wobbly Life, sandbox open world ricco di attività e mini-giochi per uno o quattro giocatori, insieme a Overcooked!, House of Golf 2, ClayFighter e Mortal Shell, tutti disponibili in streaming nel corso del mese.

Oltre al gioco via cloud, gli abbonati possono riscattare diversi titoli PC distribuiti durante marzo. Tra questi Total War: Rome II – Emperor Edition, Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep, Turmoil, Mahokenshi – The Samurai Deckbuilder, Rebel Galaxy e Total War: Three Kingdoms, oltre ad altri giochi scaricabili tramite Epic Games Store, GOG, Legacy Games e Amazon Games App.