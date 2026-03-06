Wreckfest 2 si aggiorna con nuovi tracciati, veicoli e lo scuolabus tra le novità

Wreckfest 2 riceve il più grande aggiornamento dell’Accesso Anticipato con nuovi tracciati e veicoli. L’update introduce anche un sistema di potenziamento delle auto e un ritorno inatteso tra i mezzi guidabili.

Wreckfest 2 si espande con il più corposo aggiornamento pubblicato finora durante la fase di Accesso Anticipato. Il nuovo pacchetto di contenuti introduce piste inedite, tre veicoli aggiuntivi e diverse modifiche al sistema di guida e alla personalizzazione delle auto.

Tra le novità spiccano tre mezzi guidabili. Accanto a una classica muscle car americana e a una coupé ispirata al design giapponese, arriva anche un veicolo decisamente insolito per le corse: lo scuolabus. Il grande autobus giallo, già noto ai fan della serie, torna come mezzo speciale pensato per gare caotiche e collisioni spettacolari.

L’aggiornamento introduce inoltre due nuovi tracciati. Il primo si chiama Waypoint Race e cambia l’approccio alle gare: non si tratta di un circuito chiuso ma di un percorso lineare ambientato in un canyon desolato, dove i piloti devono raggiungere i vari punti del tracciato fino al traguardo finale.

Il secondo scenario è Dalsbanen, una pista di rallycross immersa in un paesaggio verde fatto di campi, alberi e piccoli laghi. Il tracciato è progettato per chi cerca sfide tecniche e richiede precisione nella guida tra curve e cambi di terreno.

Con questo aggiornamento debutta anche una prima versione del sistema di potenziamento delle auto. I giocatori possono intervenire su vari componenti del veicolo, tra cui motore, cambio, sospensioni e differenziale, regolando le prestazioni secondo il proprio stile di guida. Gli sviluppatori hanno già anticipato che altre parti e opzioni verranno aggiunte nei prossimi aggiornamenti.

Durante le gare cambia anche l’aspetto delle vetture. Con il nuovo sistema visivo le auto accumulano sporco e detriti mentre attraversano diversi tipi di superficie, così al termine della corsa il veicolo mostra segni evidenti di impatti e battaglie in pista.

L’aggiornamento include infine modifiche alle modalità multigiocatore, come il voto per la Coppa online, nuove decalcomanie per la personalizzazione estetica e un riequilibrio delle collisioni tra veicoli con danni più accurati ai componenti.