Tragedia a Colle Mattia: donna americana travolta e uccisa dal treno Roma-Ciampino

Una donna di 52 anni, di nazionalità americana, è stata investita e uccisa da un treno nei pressi della stazione di Colle Mattia, lungo la linea ferroviaria Roma-Ciampino, tra Colonna e Monte Porzio Catone.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30, quando il convoglio in transito ha travolto la donna, causando il decesso sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria per i rilievi e le indagini, insieme al personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatare la morte della vittima.

Leggi anche Pamela Genini, l'autopsia conferma: uccisa con oltre 30 coltellate dall'ex compagno

Secondo le prime testimonianze, la 52enne sarebbe inciampata sui binari pochi istanti prima dell’arrivo del treno. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare se si sia trattato di un tragico incidente.

La circolazione ferroviaria sulla tratta ha subito temporanee interruzioni per consentire i rilievi e la rimozione del corpo, causando disagi e ritardi ai passeggeri diretti verso la capitale.