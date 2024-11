Tre persone incriminate in Argentina per la morte di Liam Payne

Le autorità argentine hanno incriminato tre individui in relazione alla morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, deceduto il 16 ottobre 2024 a Buenos Aires. Il cantante, 31 anni, è precipitato dal balcone del terzo piano dell'hotel CasaSur, situato nel quartiere Palermo della capitale argentina.

La procura ha identificato uno degli accompagnatori di Payne a Buenos Aires, l'imprenditore argentino Rogelio Nores, come indagato per abbandono di persona seguito da morte e fornitura di sostanze stupefacenti. Nores sarebbe stato l'ultimo a vedere Payne in vita e avrebbe organizzato l'incontro con due escort nelle ore precedenti al decesso.

Gli altri due indagati sono un dipendente dell'hotel CasaSur e un presunto fornitore di droga. Il dipendente dell'hotel è accusato di aver introdotto sostanze stupefacenti nella stanza di Payne, nascondendole all'interno di una scatola di sapone. Questa modalità di consegna è emersa durante le indagini, suggerendo un coinvolgimento diretto del personale dell'albergo nella fornitura di droghe al cantante.

Gli esami tossicologici hanno rivelato la presenza di alcol, cocaina e un antidepressivo nel corpo di Payne al momento della morte. L'autopsia ha concluso che la causa del decesso è stata un trauma multiplo con conseguente emorragia, a seguito della caduta. I referti medici suggeriscono che Payne fosse in uno stato di semi-incoscienza o incoscienza totale al momento della caduta, escludendo così un atto volontario.

Le indagini hanno incluso l'analisi di oltre 800 ore di filmati delle telecamere di sicurezza dell'hotel e delle strade circostanti, nonché l'estrazione forense del contenuto del telefono cellulare di Payne. Questi elementi hanno permesso di ricostruire le ultime ore di vita del cantante e di identificare le persone coinvolte.