Droni Usa da Sigonella verso il Golfo, missioni di sorveglianza con MQ-4C Triton

Gli Stati Uniti fanno partire droni MQ-4C Triton dalla base di Sigonella per missioni di sorveglianza verso Mediterraneo orientale e Golfo. Il cambiamento nasce dal timore che alcune basi militari nel Golfo siano oggi più esposte a rischi.

Negli ultimi giorni diversi MQ-4C Triton statunitensi sono decollati dalla base di Sigonella, in Sicilia, per missioni di ricognizione di lunga durata dirette verso il Mediterraneo orientale e, con ogni probabilità, fino all’area del Golfo. I tracciamenti dei voli indicano un’attività insolita che potrebbe segnalare un adattamento temporaneo nelle operazioni di intelligence della Marina degli Stati Uniti.

Di norma questi velivoli senza pilota vengono impiegati partendo da basi avanzate negli Emirati Arabi Uniti, soprattutto nell’area di Abu Dhabi. Da quelle strutture i droni controllano zone cruciali per il traffico energetico e commerciale come lo Stretto di Hormuz, il Golfo di Oman e parte del Mar Arabico.

Alcune analisi sul traffico aereo militare mostrano però che negli ultimi giorni parte di queste missioni viene gestita direttamente dalla base di Sigonella. Operare dalla Sicilia comporta tragitti più lunghi, ma garantisce una piattaforma logistica e militare ritenuta più sicura rispetto alle installazioni collocate più vicino ai teatri di crisi del Golfo.

Secondo osservatori indipendenti, l’eventuale scelta di spostare temporaneamente alcune operazioni verso il Mediterraneo centrale potrebbe essere legata alle tensioni presenti nella regione. In uno scenario instabile, le basi americane nel Golfo potrebbero risultare più vulnerabili a minacce o ritorsioni.

Sigonella rappresenta da anni uno dei principali centri operativi per le attività di intelligence e sorveglianza degli Stati Uniti e della Nato nel Mediterraneo. L’infrastruttura ospita sistemi per il controllo dei droni, raccolta dati e coordinamento delle missioni ISR, dedicate a ricognizione e monitoraggio su vasta scala.

Il drone Triton è progettato per la sorveglianza marittima a lungo raggio. Deriva dalla famiglia Global Hawk e può restare in volo per oltre ventiquattro ore ad altissima quota. Grazie ai radar e ai sensori elettro-ottici è in grado di seguire il traffico navale, identificare navi e controllare grandi aree oceaniche per migliaia di chilometri.

Questi velivoli operano all’interno di una rete che include satelliti, aerei da pattugliamento con equipaggio e unità navali. In presenza di gruppi d’attacco basati su portaerei statunitensi nel Golfo di Oman, una sorveglianza continua delle rotte marittime diventa essenziale per individuare movimenti militari e garantire la sicurezza delle flotte che operano nella regione.