Elettra Lamborghini, scontro su TikTok con una fan dopo Sanremo

Elettra Lamborghini finisce al centro di una polemica su TikTok dopo un video pubblicato da una fan durante i giorni del Festival di Sanremo. La cantante contesta le accuse di scarsa disponibilità e mostra una foto scattata proprio con la donna.

Un video girato a Sanremo ha acceso la discussione sui social tra Elettra Lamborghini e una sua fan. Nel filmato, pubblicato su TikTok, la cantante viene ripresa mentre esce da un locale senza avvicinarsi a un gruppo di persone che la stavano chiamando. La donna che ha diffuso le immagini ha raccontato di averla attesa a lungo insieme ad altri fan, sostenendo che l’artista non si sarebbe fermata a salutarli.

Il contenuto ha rapidamente attirato commenti critici. Alcuni utenti hanno accusato la cantante di non essere stata disponibile con chi era arrivato in Riviera durante la settimana del Festival per sostenerla. La polemica è cresciuta nel giro di poche ore e ha raggiunto direttamente l’artista.

La replica di TikTok non si è fatta attendere. Lamborghini ha risposto duramente, sostenendo che il video mostrasse solo una parte della situazione. Ha raccontato di aver già scattato foto con i presenti prima di entrare nel locale e di non aver sentito le persone che la chiamavano mentre usciva.

Sui social la cantante ha accusato la fan di aver cancellato alcuni suoi commenti e di aver diffuso una versione parziale dei fatti. Per rafforzare la propria versione ha pubblicato anche una fotografia scattata proprio con la donna che aveva condiviso il video, sottolineando che quell’incontro era realmente avvenuto.

Nel suo sfogo ha criticato il comportamento di chi, a suo dire, sarebbe disposto a tutto pur di ottenere visibilità sui social. Lamborghini ha anche parlato della possibilità di avviare azioni legali per difendere la propria immagine.

La fan ha risposto con un nuovo video registrato nello stesso punto in cui era stato girato il primo filmato. Ha spiegato di aver atteso circa due ore insieme ad altri sostenitori e di aver pubblicato le immagini per raccontare l’episodio. Secondo la sua versione, la foto con la cantante sarebbe stata scattata solo dopo.

La discussione resta aperta e continua a rimbalzare sui social, dove il botta e risposta tra le due protagoniste ha attirato l’attenzione degli utenti.