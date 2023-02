WBSC eBASEBALL: POWER PROS disponibile su Nintendo eShop e PlayStation Store

Il gioco di baseball competitivo originariamente uscito in Giappone debutta oggi in tutto il mondo



Con oltre 300 personaggi tra cui scegliere, i giocatori potranno formare la propria squadra di battitori, ricevitori e lanciatori per competere in partite online contro avversari di tutto il mondo. Ingaggiate e abbinate giocatori diversi dalle statistiche uniche per trovare la formula vincente!

Una volta formata la vostra squadra, gareggiate con gli amici o sfidate rivali di tutto il mondo in competizioni online come la Modalità Campionato.

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia l'uscita di WBSC eBASEBALL: POWER PROS. Il gioco di baseball ufficiale della World Baseball Softball Confederation (WBSC) è disponibile da oggi, in oltre 60 Paesi, su Nintendo eShop e PlayStation™ Store.KONAMI e la WBSC hanno collaborato per offrire nuovi, divertenti ed emozionanti modi di vivere il baseball, con un occhio di riguardo per il mondo eSport e con l’obiettivo di espandere l'amore per questo sport a milioni di fan - con eventi futuri che saranno presto annunciati!Per dimostrare l’amore per questo sport e per farlo apprezzare a più persone possibili, WBSC eBASEBALL: POWER PROS è disponibile in tutto il mondo al prezzo di lancio di €0,99 senza costi aggiuntivi. Oltre alla modalità single player online, il gioco supporta il multiplayer locale fino a quattro giocatori su Nintendo Switch e PlayStation4.

