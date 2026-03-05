Contestazione a Gianluca Rocchi dopo Carrarese-Catanzaro allo stadio dei Marmi

Gianluca Rocchi è stato contestato allo stadio dei Marmi dopo Carrarese-Catanzaro per il rigore concesso e fatto ripetere agli ospiti nel recupero. Dopo il 3-3 finale un tifoso ha lanciato banconote verso il designatore arbitrale.

Momenti di tensione al termine di Carrarese-Catanzaro, gara della 28ª giornata di Serie B giocata mercoledì 4 marzo e conclusa 3-3. Al triplice fischio un gruppo di sostenitori della squadra toscana ha preso di mira il designatore arbitrale Gianluca Rocchi presente allo stadio dei Marmi.

La protesta nasce da un episodio accaduto nei minuti di recupero. L’arbitro ha assegnato un rigore al Catanzaro e ha poi disposto la ripetizione del tiro dal dischetto. L’azione ha permesso alla formazione allenata da Aquilani di trovare il pareggio allo scadere, decisione che ha fatto infuriare parte del pubblico di casa.

Durante la contestazione un tifoso della Carrarese ha lanciato alcune banconote verso Rocchi, gesto accompagnato da proteste e insulti per la decisione arbitrale. La situazione si è fatta tesa nei pressi dell’area degli spogliatoi.

Per evitare ulteriori problemi, il designatore ha lasciato lo stadio sotto scorta della polizia. Le forze dell’ordine lo hanno accompagnato fuori dall’impianto mentre all’esterno proseguivano le proteste dei tifosi presenti.