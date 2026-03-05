Indian Wells, Berrettini batte Mannarino in rimonta al debutto

Matteo Berrettini supera Adrian Mannarino a Indian Wells dopo aver rimontato un set di svantaggio. L’italiano resiste ai crampi e chiude 4-6 7-5 7-5 dopo quasi tre ore di gioco, conquistando il passaggio al turno successivo del Masters 1000 californiano.

Matteo Berrettini parte con una vittoria sofferta al Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista romano, numero 66 del ranking Atp, ha superato il francese Adrian Mannarino dopo una lunga battaglia durata oltre due ore e quarantacinque minuti, chiusa con il punteggio di 4-6 7-5 7-5.

L’avvio è stato complicato per l’azzurro. Mannarino, numero 48 del mondo, ha preso subito il controllo degli scambi e ha conquistato il primo set. Berrettini ha però cambiato ritmo nel secondo parziale, trovando maggiore precisione al servizio e riuscendo a rientrare nel match fino a portarlo al terzo set.

Nel momento decisivo la partita si è fatta ancora più dura. All’inizio del terzo parziale l’italiano ha accusato crampi, probabilmente legati ai postumi dell’influenza che lo aveva fermato fino a pochi giorni prima del torneo. Nonostante la fatica ha continuato a spingere, restando in partita punto dopo punto.

Con il passare dei game Berrettini ha ritrovato fiducia nei colpi e nel servizio, elemento che gli ha permesso di restare agganciato al punteggio fino allo sprint finale. Il romano è riuscito così a completare la rimonta contro Adrian Mannarino, portando a casa una vittoria costruita con resistenza e continuità.

A fine gara l’azzurro ha parlato della difficoltà dell’incontro e delle condizioni fisiche non perfette, ricordando di aver avuto l’influenza pochi giorni prima. Nonostante questo ha trovato le energie per reagire dopo un avvio complicato, adattandosi anche alle diverse condizioni di gioco tra giorno e sera sui campi di Indian Wells.