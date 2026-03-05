Esplosione in casa a Ghilarza, due anziani morti per una bombola di gas

Due anziani sono morti a Ghilarza dopo l’esplosione di una bombola di gas nella loro abitazione. La deflagrazione, probabilmente causata da una perdita collegata alla stufa, ha distrutto parte della casa e allarmato i residenti della zona.

Una violenta esplosione ha scosso questa mattina via 16 Marzo, a Ghilarza, in provincia di Oristano. All’interno di un’abitazione si è verificata una deflagrazione provocata, secondo le prime informazioni, da una bombola di gas. Nell’incidente hanno perso la vita un uomo e una donna anziani che si trovavano in casa al momento dello scoppio.

L’allarme è partito dai residenti della zona, che hanno sentito il boato e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Quando i soccorritori sono entrati nell’abitazione, però, per i due anziani non c’era più nulla da fare.

Secondo le prime ipotesi, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da una perdita collegata a una stufa a gas. L’esplosione ha causato gravi danni all’abitazione e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

I carabinieri stanno raccogliendo elementi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti dovranno stabilire con precisione cosa abbia innescato la fuga di gas e la successiva esplosione che ha provocato la morte dei due anziani.