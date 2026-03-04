Viareggio, suv senza assicurazione sequestrato dai vigili era dell'assessore

Rodolfo Salemi, assessore alla polizia municipale di Viareggio, si è ritrovato con l’auto sequestrata dopo un controllo dei vigili. Il suv era parcheggiato in divieto di sosta e risultava senza assicurazione valida da mesi.

Un normale controllo della polizia municipale a Viareggio si è trasformato in un caso inatteso quando gli agenti hanno scoperto a chi apparteneva l’auto appena rimossa. Il veicolo, un suv nero lasciato in divieto di sosta, risultava infatti intestato a Rodolfo Salemi, assessore comunale con delega alla polizia municipale.

I vigili avevano inizialmente seguito la procedura standard. Dopo aver accertato l’infrazione, hanno compilato il verbale e disposto la rimozione con il carro attrezzi. I controlli successivi sulla targa hanno però rivelato un altro problema: la polizza assicurativa della Bmw era scaduta nel novembre 2025.

La normativa prevede in questi casi il sequestro amministrativo del mezzo. L’auto è stata quindi affidata in custodia e al proprietario è stata contestata una sanzione di circa 100 euro, oltre alla rimozione forzata del veicolo.

Secondo quanto emerso, Salemi ha già provveduto a pagare la multa e a riattivare l’assicurazione. Dopo aver regolarizzato la posizione, l’assessore potrà ora chiedere il dissequestro dell’auto.