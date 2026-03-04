Calcio, morto Rosario Di Vincenzo ex portiere di Inter, Lazio e Sampdoria

Rosario “Sarìn” Di Vincenzo è morto il 4 marzo a 84 anni a Genova per cause legate all’età. L’ex portiere, cresciuto nel calcio ligure, giocò anche con Inter, Lazio e Sampdoria, conquistando scudetti e Coppa dei Campioni.

Il calcio italiano piange Rosario “Sarìn” Di Vincenzo, scomparso mercoledì 4 marzo a Genova all’età di 84 anni. Portiere nato nel capoluogo ligure il 16 giugno 1941, ha legato gran parte della sua carriera a squadre della regione, lasciando il segno anche ai massimi livelli del campionato italiano.

Nel corso degli anni Di Vincenzo ha difeso la porta di diverse società, tra cui Genoa, Sampdoria, Entella e Imperia. La sua esperienza si è estesa anche in Serie A con Inter e Lazio. Con il club nerazzurro arrivarono i successi più prestigiosi della carriera, tra cui una Coppa dei Campioni e due scudetti conquistati durante l’epoca della grande Inter.

Nell’estate del 1975 il portiere passò alla Sampdoria. Con la maglia blucerchiata collezionò 15 presenze tra campionato di Serie A e Coppa Italia, spesso come secondo portiere alle spalle di Massimo Cacciatori.

Il soprannome “Sarìn” lo accompagnò per tutta la carriera. Dopo aver lasciato il calcio giocato, Di Vincenzo rimase comunque vicino al campo. Tornò infatti alla Sampdoria con il ruolo di preparatore dei portieri nel settore giovanile, lavorando per anni con i ragazzi e contribuendo alla loro formazione sportiva.

Il ricordo dell’ex portiere è arrivato anche dalle istituzioni liguri. La vicepresidente e assessore allo Sport della Regione Liguria, Simona Ferro, ha ricordato la sua lunga attività nel calcio e l’impegno dedicato alla crescita delle nuove generazioni, esprimendo vicinanza alla famiglia e agli amici.

La Sampdoria ha salutato l’ex giocatore con un messaggio di cordoglio, ricordando il suo legame con il club sia da calciatore sia, negli anni successivi, come allenatore dei portieri nelle giovanili.