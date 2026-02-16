Emanuele Giacché morto dopo la partita, lutto nel calcio dilettanti del Lazio

La comunità calcistica del Lazio piange Emanuele Giacché, allenatore della Cavese, morto improvvisamente a 45 anni dopo la partita disputata domenica. Inutili i soccorsi.

Emanuele Giacché, 45 anni, volto noto del calcio dilettanti laziale, è morto improvvisamente al termine della gara giocata domenica dalla sua squadra. Ex centrocampista e oggi allenatore della Cavese, formazione di Cave impegnata in Prima Categoria, era una figura molto conosciuta nell’ambiente sportivo locale.

La tragedia si è consumata poco dopo il rientro a casa, al termine della trasferta di Valmontone. Secondo le prime informazioni, Giacché avrebbe accusato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.

Leggi anche: Lutto nel Mondo del Calcio per la scomparsa di Johan Neeskens

La notizia della sua scomparsa si è diffusa in poche ore, lasciando sgomenti compagni di squadra, dirigenti e tifosi. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio da parte di società sportive e amici che lo ricordano per il suo impegno e la passione per il calcio.

Tra i ricordi più sentiti, quello dell’assessore di Palestrina Manuel Magliocchetti, che ha voluto omaggiare l’amico scomparso ripensando ai momenti vissuti insieme, lontano dal campo. Ha ricordato le giornate condivise, le risate e le conversazioni davanti a un caffè, spesso dedicate alle partite e ai pronostici della domenica.