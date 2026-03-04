Lexar SL500 l'SSD magnetico che espande la memoria dello smartphone

Giuseppe Saieva | 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lexar presenta SL500, SSD portatile magnetico pensato per smartphone e creator. Il dispositivo nasce per risolvere il limite della memoria interna, permettendo di registrare e salvare video e foto ad alta risoluzione direttamente su unità esterna.

Lexar
Lexar SL500 l'SSD magnetico che espande la memoria dello smartphone

Lo spazio disponibile sugli smartphone si esaurisce rapidamente, soprattutto per chi scatta molte foto o registra video ad alta risoluzione. Per questo Lexar ha sviluppato SL500, un SSD portatile magnetico progettato per affiancare lo smartphone e offrire più capacità di archiviazione senza rinunciare alla mobilità.

Il dispositivo è pensato per fotografi, videomaker e creator che lavorano spesso in movimento. Grazie alla struttura sottile e al sistema magnetico, l’unità può essere fissata direttamente allo smartphone. In questo modo resta stabile durante l’uso e consente di gestire file pesanti o registrazioni video senza dover utilizzare unità ingombranti o scomode da trasportare.

Leggi anche: Giuseppe Di Matteo, 30 anni dall'omicidio mafioso: la memoria nella Valle dello Jato

Il Lexar SL500 utilizza la connessione USB 3.2 Gen 2×2 e raggiunge velocità fino a 2.000 MB/s in lettura e 1.800 MB/s in scrittura. Prestazioni che permettono di lavorare su video ad alta risoluzione e grandi librerie fotografiche direttamente dall’unità esterna, anche durante le riprese.

Tra le funzioni supportate c’è la registrazione con codec professionale Apple ProRes fino a 4K a 60 fotogrammi al secondo, disponibile sugli iPhone 15 Pro. L’SSD è comunque compatibile anche con smartphone Android, computer Windows e Mac, fotocamere digitali e in generale con tutti i dispositivi dotati di porta USB-C.

Per la protezione dei dati è integrata la crittografia AES a 256 bit tramite tecnologia Lexar DataShield. Il sistema permette di salvaguardare file sensibili e contenuti professionali, mantenendo al sicuro video, fotografie e progetti archiviati sull’unità.

L’ecosistema include anche l’app Lexar, disponibile su App Store e Google Play. L’applicazione consente il backup automatico di foto e video presenti sullo smartphone, comprese le Apple Live Photo, ampliando la capacità di archiviazione e semplificando la gestione dei contenuti multimediali.

Il dispositivo è disponibile con capacità di 1 TB, 2 TB e 4 TB. La versione con kit magnetico viene distribuita attraverso i rivenditori autorizzati e lo store ufficiale del marchio.