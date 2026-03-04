Lexar SL500 l'SSD magnetico che espande la memoria dello smartphone

Lexar presenta SL500, SSD portatile magnetico pensato per smartphone e creator. Il dispositivo nasce per risolvere il limite della memoria interna, permettendo di registrare e salvare video e foto ad alta risoluzione direttamente su unità esterna.

Lo spazio disponibile sugli smartphone si esaurisce rapidamente, soprattutto per chi scatta molte foto o registra video ad alta risoluzione. Per questo Lexar ha sviluppato SL500, un SSD portatile magnetico progettato per affiancare lo smartphone e offrire più capacità di archiviazione senza rinunciare alla mobilità.

Il dispositivo è pensato per fotografi, videomaker e creator che lavorano spesso in movimento. Grazie alla struttura sottile e al sistema magnetico, l’unità può essere fissata direttamente allo smartphone. In questo modo resta stabile durante l’uso e consente di gestire file pesanti o registrazioni video senza dover utilizzare unità ingombranti o scomode da trasportare.

Il Lexar SL500 utilizza la connessione USB 3.2 Gen 2×2 e raggiunge velocità fino a 2.000 MB/s in lettura e 1.800 MB/s in scrittura. Prestazioni che permettono di lavorare su video ad alta risoluzione e grandi librerie fotografiche direttamente dall’unità esterna, anche durante le riprese.

Tra le funzioni supportate c’è la registrazione con codec professionale Apple ProRes fino a 4K a 60 fotogrammi al secondo, disponibile sugli iPhone 15 Pro. L’SSD è comunque compatibile anche con smartphone Android, computer Windows e Mac, fotocamere digitali e in generale con tutti i dispositivi dotati di porta USB-C.

Per la protezione dei dati è integrata la crittografia AES a 256 bit tramite tecnologia Lexar DataShield. Il sistema permette di salvaguardare file sensibili e contenuti professionali, mantenendo al sicuro video, fotografie e progetti archiviati sull’unità.

L’ecosistema include anche l’app Lexar, disponibile su App Store e Google Play. L’applicazione consente il backup automatico di foto e video presenti sullo smartphone, comprese le Apple Live Photo, ampliando la capacità di archiviazione e semplificando la gestione dei contenuti multimediali.

Il dispositivo è disponibile con capacità di 1 TB, 2 TB e 4 TB. La versione con kit magnetico viene distribuita attraverso i rivenditori autorizzati e lo store ufficiale del marchio.