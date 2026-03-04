Red Dead Online premia i distillatori con bonus e ricompense speciali per tutto marzo

Red Dead Online premia i distillatori con ricompense doppie nelle vendite di moonshine. L’iniziativa di marzo punta sul ruolo del contrabbandiere con bonus su missioni, oggetti gratuiti e nuovi premi per chi completa attività settimanali nel gioco.

Nel corso di marzo i giocatori di Red Dead Online possono ottenere ricompense maggiorate dedicandosi alla produzione e alla vendita di moonshine. Chi gestisce un’attività da Distillatore riceverà RDO$, punti esperienza e PE del Ruolo doppi completando le vendite del proprio distillato.

Effettuare almeno una vendita durante il periodo promozionale permette di ottenere il Gilet Torbay verde. I giocatori più esperti, invece, possono ricevere il Gilet Ortega marrone raggiungendo o mantenendo il livello 20 del ruolo e accedendo al gioco entro il 30 marzo.

Tra le attività disponibili ci sono anche le operazioni contro gli ispettori. Eliminare un posto di blocco durante le rotte di contrabbando consente di sbloccare il Cappello da cosacco bianco come ricompensa aggiuntiva.

Il calendario settimanale propone ulteriori premi. Dal 3 al 9 marzo completare la missione “Buon moonshine non mente” garantisce la Giacca Porter beige. Tra il 10 e il 16 marzo basta concludere tre sfide giornaliere per ricevere le Scarpe Salter nere. Dal 17 al 23 marzo è sufficiente accedere al gioco con il ruolo di Distillatore per ottenere il Gilet Churchwell verde. Nell’ultima settimana del mese, salendo di cinque livelli o arrivando al rango 20, si sblocca l’emote Applauso lento.

Le missioni della storia dedicate al ruolo offrono bonus ancora più consistenti. Aiutando la contrabbandiera Maggie Fike nelle operazioni contro i rivali e l’agente Reid Hixon si ottengono ricompense triple in RDO$ e punti esperienza. Completando la missione “Sicuro come la morte e le tasse” si ricevono anche nuove decorazioni per il saloon clandestino, tra cui le fotografie di un cervo e di un orso.

Bonus tripli sono attivi anche nelle missioni della storia “La terra delle opportunità”, che seguono la vendetta della vedova Jessica LeClerk. Partecipando a queste attività i giocatori guadagnano RDO$, oro e PE triplicati mentre portano avanti la campagna narrativa.

Un altro incarico disponibile è Il contratto di Bluewater. L’obiettivo è rintracciare il musicista e criminale Bluewater John e scoprire dove si nasconde. Portare a termine la missione garantisce RDO$ e PE tripli. Inoltre completando qualsiasi contratto Blood Money entro il 30 marzo si ricevono in premio gli Occhiali d’acciaio.

Anche le modalità competitive offrono vantaggi. Nelle Serie in evidenza del mese i partecipanti guadagnano RDO$ e PE doppi: dalla Serie Pro 2 estrema nella prima settimana alla Serie letale estrema prevista dal 24 al 30 marzo.

Tra le novità compare anche un abito creato dalla community, ispirato allo stile di un investigatore del vecchio West. I giocatori possono riscattare gratuitamente vari capi — tra cui cappello da cacciatore silenzioso, soprabito a tubo, gilet paisley e pantaloni Cabrera — recandosi dai sarti o consultando il catalogo fino alla fine del mese.

Infine tornano temporaneamente alcuni articoli nel catalogo Wheeler, Rawson & Co. Tra questi figurano il Cappello Covington, la Giacca Macbay, gli Chaps Griffith e il cappello di procione, disponibili all’acquisto fino al 30 marzo.