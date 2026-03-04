Arisa a Roma con look total white e sandali Marni da quasi mille euro

Arisa è apparsa a Roma con un look total white firmato Marni durante un’esibizione per gli 80 anni del voto alle donne. A catturare gli sguardi sono stati soprattutto i sandali con tacco a sfera dorato, un modello scultura dal prezzo vicino ai mille euro.

Dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston, Arisa ha portato la stessa atmosfera elegante anche a Roma. La cantante si è esibita durante un evento dedicato agli ottant’anni del diritto di voto alle donne, scegliendo per l’occasione un outfit candido e minimal.

Per la serata ha indossato un completo total white composto da una maxi giacca monopetto in crêpe di lana e da una gonna lunga fino alle caviglie, entrambi firmati Marni. Un abbinamento pulito e raffinato che ha puntato su linee essenziali e su un bianco luminoso.

A completare l’insieme c’erano una borsa coordinata e occhiali con doppia montatura. Dietro la scelta degli abiti c’è la stylist Rebecca Baglini, la stessa professionista che ha curato i look della cantante anche durante il Festival di Sanremo.

L’elemento più sorprendente dell’outfit era però ai piedi. Arisa ha scelto dei sandali-scultura Marni open toe in satin nero plissettato con cinturino dorato alla caviglia e un particolare tacco a sfera placcato oro. Il modello è in vendita a 995 euro.

Il look è stato completato da una coda centrale e da una manicure bianco latte, dettagli che hanno rafforzato l’effetto elegante e contemporaneo dell’intero outfit.