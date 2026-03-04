Lucrezia Stefanini minacciata prima di Indian Wells, messaggi di morte dagli scommettitori

Lucrezia Stefanini denuncia minacce di morte ricevute prima delle qualificazioni di Indian Wells da presunti scommettitori. La tennista toscana racconta di messaggi su WhatsApp con l’immagine di una pistola e riferimenti alla sua famiglia.

La tennista italiana Lucrezia Stefanini ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte poche ore prima di scendere in campo nelle qualificazioni del torneo di Indian Wells. I messaggi, arrivati sul suo telefono privato, le intimavano di perdere l’incontro e facevano riferimento anche ai familiari.

La giocatrice toscana ha raccontato l’episodio attraverso un video pubblicato sui social. Secondo quanto spiegato, alcuni sconosciuti l’hanno contattata su WhatsApp inviandole l’immagine di un’arma da fuoco. Nei messaggi comparivano anche nomi e dettagli relativi alla sua famiglia, circostanza che ha reso la situazione ancora più inquietante.

Nonostante la tensione, Stefanini ha comunque disputato la partita di qualificazione contro Victoria Jimenez Kasintseva. Il match è stato lungo e combattuto, durato più di tre ore e deciso soltanto al terzo set.

Dopo l’incontro la tennista ha segnalato immediatamente l’accaduto alla WTA, che le ha fornito assistenza. La giocatrice ha ringraziato anche gli organizzatori del torneo californiano per l’attenzione e le misure di sicurezza adottate dopo la segnalazione.

L’episodio riporta sotto i riflettori il problema delle intimidazioni legate al mondo delle scommesse sportive. Negli ultimi giorni un caso simile era stato segnalato anche durante un torneo Challenger a Rosario, in Argentina.

Molti tennisti, soprattutto nelle qualificazioni e nei tornei minori, raccontano di ricevere pressioni da parte di scommettitori che tentano di influenzare l’esito delle partite. Stefanini ha spiegato di non voler cedere alle minacce e di voler continuare la propria carriera senza lasciarsi condizionare da questi episodi.