Taylor Mega usa il botox contro il bruxismo e lo ripete ogni cinque mesi

Taylor Mega usa il botox per ridurre il bruxismo che la porta a digrignare i denti di notte. L’influencer lo ha raccontato ai follower spiegando che il trattamento, ripetuto ogni pochi mesi, le permette di dormire meglio senza ricorrere al bite.

Taylor Mega ricorre al botox, ma non solo per motivi estetici. L’influencer ha spiegato ai suoi follower che le iniezioni servono soprattutto a contrastare il bruxismo, il disturbo che provoca il digrignamento involontario dei denti durante la notte.

Sui social Mega mostra spesso il suo aspetto curato, tra fisico allenato, capelli lunghi e un viso sempre molto definito. Dietro quell’immagine, però, c’è anche una scelta legata alla salute. Attraverso alcune storie Instagram ha raccontato di sottoporsi periodicamente al trattamento proprio per ridurre gli effetti del disturbo.

Leggi anche: Taylor Mega accusata di tradimento dalla sorella Giada: lite sui social durante il compleanno

Le iniezioni vengono praticate nel muscolo massetere, uno dei principali responsabili dei movimenti della mandibola. Il botox rilassa la zona e riduce la forza con cui si serrano i denti durante il sonno. In questo modo diminuiscono tensioni mandibolari, dolore all’articolazione temporo-mandibolare e il continuo digrignare notturno.

Il trattamento ha anche un effetto visibile sul volto. Riducendo l’attività del muscolo, la mandibola appare meno pronunciata e il viso tende a diventare più affusolato, con un contorno più ovale.

L’influencer ha spiegato che ripete le iniezioni di botox circa ogni quattro o cinque mesi. Alla domanda dei follower sull’efficacia, ha risposto che per lei il metodo funziona e ha aggiunto che preferisce questa soluzione al bite. Soffrendo di insonnia, ha raccontato, portare il dispositivo notturno renderebbe ancora più difficile addormentarsi.