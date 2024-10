Taylor Mega accusata di tradimento dalla sorella Giada: lite sui social durante il compleanno

Taylor Mega ha festeggiato il suo 31esimo compleanno a Dubai, ma la gioia si è trasformata in amarezza quando ha accusato pubblicamente la sorella Giada Todesco di averla tradita sentimentalmente. In una serie di storie su Instagram, Mega ha rivelato che Giada avrebbe intrapreso una relazione con un suo ex, definendolo “psicopatico”, e accusandola di essere “la seconda scelta”. I post, poi rimossi, sono stati salvati dai fan e condivisi sui social, attirando attenzione su questa tensione familiare, solitamente ben nascosta.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali sull'identità dell'ex, alcuni rumors suggeriscono che potrebbe trattarsi di Tony Effe, noto rapper e storico fidanzato dell'influencer. La rabbia di Taylor è emersa in commenti duri e sarcastici: “Spero che almeno tu sia partita senza gioielli”, ha scritto, insinuando scarsa fiducia nei confronti della sorella e alludendo a spiacevoli esperienze precedenti. La situazione sembra evidenziare un profondo conflitto familiare, con la fiducia tra le due sorelle ora irrimediabilmente compromessa.

Da sempre molto unite, Taylor e Giada si sono spesso mostrate insieme sui social, e nel 2021 Taylor dichiarò pubblicamente quanto la sorella fosse per lei fondamentale, affermando che avrebbe sempre messo Giada al primo posto, persino davanti ai fidanzati. Questa dichiarazione oggi appare sbiadita, sostituita da accuse che rendono l’intera situazione un dramma personale trasmesso a un pubblico di milioni di follower. Taylor ha concluso il suo messaggio con un amaro “Sarai sempre la seconda scelta”, un segnale chiaro della distanza emotiva che ora divide le due sorelle.

Dopo la pubblicazione delle storie, i fan si sono divisi: alcuni supportano Taylor per il coraggio di rivelare una verità dolorosa, mentre altri criticano il metodo con cui ha scelto di affrontare la questione in pubblico. La vicenda conferma il lato oscuro della fama: la vita privata può rapidamente trasformarsi in uno spettacolo mediatico, e anche i legami più profondi rischiano di essere messi in discussione quando esposti a milioni di occhi curiosi.