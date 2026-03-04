Starship Troopers Ultimate Bug War introduce la modalità Bug allo Steam Next Fest

Home / Social News / Starship Troopers Ultimate Bug War introduce la modalità Bug allo Steam Next Fest

Starship Troopers Ultimate Bug War introduce la modalità Bug che permette di combattere nei panni degli Aracnidi. La demo giocabile è stata mostrata allo Steam Next Fest e offre tre forme di attacco e quattro mappe di addestramento.

Starship Troopers Ultimate Bug War introduce la modalità Bug allo Steam Next Fest