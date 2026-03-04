Starship Troopers Ultimate Bug War introduce la modalità Bug allo Steam Next Fest
Starship Troopers Ultimate Bug War introduce la modalità Bug che permette di combattere nei panni degli Aracnidi. La demo giocabile è stata mostrata allo Steam Next Fest e offre tre forme di attacco e quattro mappe di addestramento.
Per la prima volta in Starship Troopers Ultimate Bug War i giocatori possono affrontare la battaglia dalla prospettiva degli Aracnidi. La nuova modalità Bug ribalta il punto di vista della guerra e mette il giocatore nei panni della minaccia aliena che la Fanteria Mobile combatte da sempre.
L’idea nasce da un principio semplice. Per sconfiggere il nemico bisogna capirlo. La modalità permette quindi di osservare e utilizzare le capacità degli insetti direttamente sul campo, evitando gli errori del passato che portarono alla disastrosa offensiva su Klendathu.
Leggi anche: Starship troopers ultimate bug war arriva il 16 marzo su pc e console
Chi sceglie il lato degli Aracnidi può passare tra tre forme di combattimento diverse. Le varianti Warrior, Hopper e Tanker offrono approcci distinti tra attacchi ravvicinati, movimenti rapidi e assalti pesanti pensati per rompere le linee della Fanteria Mobile.
La demo include quattro grandi ambienti utilizzati come zone di addestramento. In ciascuna area i giocatori devono conquistare diverse Zone del Terrore, spingendosi sempre più in profondità e mettendo sotto pressione gli avamposti della Federazione.
Un ruolo chiave è affidato all’Assassin Bug. Questa creatura può rilasciare feromoni per coordinare gli insetti vicini e richiamare nuove unità dai nidi, creando attacchi organizzati contro i soldati umani.
La prima versione giocabile della modalità è stata resa disponibile durante lo Steam Next Fest, dove i giocatori possono provare direttamente il nuovo sistema e sperimentare la guerra contro la Fanteria Mobile dal lato degli Aracnidi.