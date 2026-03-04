EA SPORTS FC e Lega Serie A inaugurano un nuovo campo da calcio per i giovani a Milano

EA SPORTS FC e Lega Serie A hanno inaugurato a Milano un nuovo campo da calcio nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice per offrire ai giovani uno spazio sicuro dove giocare e allenarsi. Alla cerimonia hanno partecipato Moise Kean e alcune leggende del campionato.

Un nuovo spazio per il calcio di base apre a Milano. EA SPORTS FC e Lega Serie A hanno inaugurato un campo destinato alla comunità all’interno della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. L’impianto è stato realizzato per offrire ai ragazzi del quartiere un luogo sicuro dove allenarsi, giocare e avvicinarsi allo sport.

Il campo appartiene all’ASD Fides SMA, società affiliata al Centro Sportivo Italiano, ed è stato presentato durante una giornata di festa alla presenza dell’attaccante della Nazionale e della Fiorentina Moise Kean, insieme alle ex stelle della Serie A Andrea Ranocchia e Ciro Ferrara.

Quella milanese è la ventunesima struttura costruita nel mondo attraverso il programma FC FUTURES, iniziativa globale di EA SPORTS dedicata al calcio giovanile. Il progetto finanzia campi, programmi di allenamento e borse di studio con l’obiettivo di rendere il calcio accessibile a un numero sempre maggiore di ragazzi.

Il programma prevede investimenti nel lungo periodo anche sul piano formativo. Oltre alla nuova struttura, sono state attivate borse di studio calcistiche annuali per sostenere giovani giocatori e permettere loro di partecipare alle attività sportive senza barriere economiche.

Durante l’inaugurazione la giornata è stata animata da allenamenti guidati da tecnici con licenza UEFA. Le sessioni hanno ripreso esercizi ispirati alle meccaniche del videogioco EA SPORTS FC, trasformando elementi digitali in attività pratiche sul campo.

L’evento ha unito sport e musica. Kean, che compare nella colonna sonora di EA SPORTS FC 26, ha presentato anche un kit personalizzato creato per l’occasione. La divisa è disponibile all’interno del videogioco tramite un pacchetto dedicato.

Il nuovo campo ospiterà attività sportive durante tutto l’anno, con programmi di allenamento per ragazzi e ragazze. Tra le iniziative previste c’è Words on the Field, progetto sviluppato con l’associazione Parole O_Stili per studenti tra i 10 e i 12 anni, pensato per promuovere un uso più consapevole del linguaggio dentro e fuori dal campo.