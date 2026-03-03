Giappone, 25enne muore dopo 32 shot di tequila al primo appuntamento: a processo 44enne a Nagoya

Itaya Hiroki è sotto processo a Nagoya per la morte di una 25enne, deceduta nel 2023 dopo aver bevuto 32 shot di tequila in un’ora e mezza durante un primo incontro in un bar. La procura contesta l’intossicazione volontaria finalizzata a un rapporto sessuale.

Una serata iniziata come un primo appuntamento si è conclusa con una morte per shock etilico. La vittima aveva 25 anni. I fatti risalgono al 7 maggio 2023 e sono ora al centro di un processo davanti al tribunale distrettuale di Nagoya, in Giappone. Alla sbarra c’è Itaya Hiroki, 44 anni.

Secondo l’accusa, l’uomo – cliente abituale di un locale nel quartiere Naka – avrebbe chiesto a un cameriere di presentargli la giovane. Una volta seduti al tavolo, nell’arco di circa 90 minuti, la ragazza avrebbe bevuto 32 shot di tequila, su invito insistente dell’imputato.

Leggi anche: Brescia, operaio 44enne muore schiacciato da un carrello elettrico in un'azienda di cosmetici a Ono San Pietro

La procura sostiene che Hiroki l’abbia spinta a continuare a bere con frasi come “Puoi ancora bere, vero?”, ordinando nuovi bicchieri dopo il suo assenso. Durante la permanenza nel bar, l’uomo le avrebbe anche fatto avances, arrivando a toccarla sopra i vestiti.

Quando le condizioni della 25enne sono peggiorate, i due si sono spostati in un hotel vicino, raggiunto in taxi. Qui, stando a quanto emerso in aula, il 44enne avrebbe rinunciato a un rapporto sessuale accorgendosi dello stato della donna. Poco dopo, la giovane è stata trovata priva di sensi.

I soccorsi non sono riusciti a salvarla. Il decesso è stato attribuito a un’encefalopatia ipossica provocata da intossicazione acuta da alcol. Per la procura, l’imputato avrebbe fatto ubriacare la ragazza con l’intento di approfittarne. In tribunale, Hiroki ha respinto questa versione, ammettendo di averla incoraggiata a bere ma negando qualsiasi fine sessuale.