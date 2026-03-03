Le Iene Oltre Sanremo, lo speciale del 3 marzo su Italia 1

Nicolò De Devitiis racconta il Festival di Sanremo con lo speciale Oltre Sanremo, in onda il 3 marzo su Italia 1. Il programma segue Sal Da Vinci per una settimana e svela dinamiche, numeri e strategie dell’industria musicale italiana.

Martedì 3 marzo torna in prima serata su Italia 1 l’appuntamento con “Le Iene presentano: Inside”. Il programma, ideato da Davide Parenti, propone lo speciale “Oltre Sanremo”, un approfondimento dedicato al Festival e a ciò che ruota attorno alla macchina della musica italiana.

Alla guida del racconto c’è Nicolò De Devitiis, che entra nei meccanismi dell’industria discografica partendo dal palco dell’Ariston per allargare lo sguardo a classifiche, streaming e strategie promozionali. Il viaggio non si ferma allo spettacolo televisivo, ma segue i percorsi professionali e personali dei protagonisti.

Leggi anche: Le Iene, anticipazioni stasera martedì 30 marzo su Italia 1

Al centro dello speciale anche Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione, seguito per un’intera settimana tra prove, incontri e retroscena. Le telecamere si muovono nel backstage e intercettano artisti come Sayf, Ditonellapiaga, Laura Pausini, Carlo Conti, Fulminacci, Mara Sattei, J-Ax, Luchè, Serena Brancale e Levante.

Nel corso della puntata spazio alle voci di chi ha segnato la scena musicale italiana negli ultimi anni. De Devitiis raccoglie testimonianze e confessioni di Gigi D’Alessio, Tony Effe, Geolier, Emma, Noemi, Rose Villain, Gaia, i Negramaro, Fabri Fibra, Marracash e Guè. Non mancano i protagonisti della scena trap come Shiva, Baby Gang e Simba La Rue, per un quadro che abbraccia generazioni e generi diversi.