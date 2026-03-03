Cristiano Ronaldo vola a Madrid dopo l'attacco all'ambasciata Usa a Riad

Cristiano Ronaldo ha lasciato Riad nella notte tra il 2 e il 3 marzo dopo l’attacco all’ambasciata Usa, decollando con il suo jet privato verso Madrid. Il volo arriva in un momento segnato da tensioni e cancellazioni negli aeroporti.

Cristiano Ronaldo è partito da Riad nella notte tra il 2 e il 3 marzo, poche ore dopo l’attacco contro l’ambasciata degli Stati Uniti. Il suo jet privato ha lasciato la capitale saudita in serata e, secondo i tracciamenti di volo, è atterrato a Madrid dopo circa sette ore di viaggio.

Il trasferimento arriva mentre in Medio Oriente si moltiplicano tensioni e azioni militari: droni, esplosioni e incendi hanno provocato ritardi e cancellazioni negli aeroporti della regione. Dopo l’assalto alla sede diplomatica, le autorità americane hanno invitato i propri cittadini a lasciare le aree considerate a rischio.

L’attaccante portoghese, oggi in forza all’Al-Nassr Fc, vive a Riad con la compagna Georgina Rodriguez e i figli. In questo periodo è fermo per un problema muscolare che lo tiene lontano dal campo.

Il volo è stato effettuato con il Bombardier Global Express 6500, il jet acquistato nel 2024 per una cifra stimata intorno ai 70 milioni di euro. La partenza è avvenuta in un clima complicato anche per lo sport: diverse gare sono state rinviate dalla Confederazione asiatica a causa della situazione di sicurezza.