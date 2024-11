Ambasciata USA a Kiev chiusa per precauzione: possibile attacco aereo russo

L'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha annunciato la chiusura della sua sede per precauzione, a seguito di informazioni specifiche su un potenziale attacco aereo significativo previsto per oggi, 20 novembre 2024. La rappresentanza diplomatica ha invitato i cittadini americani a prepararsi a rifugiarsi immediatamente in caso di allarme aereo.

La decisione di chiudere l'ambasciata è stata presa in previsione di un possibile raid aereo significativo da parte della Russia. Le autorità statunitensi hanno esortato i propri cittadini a seguire le indicazioni delle autorità locali e a mantenere un elevato livello di vigilanza.

La Cina ha esortato tutte le parti coinvolte a mantenere la calma e a esercitare moderazione, promuovendo il dialogo e le consultazioni per alleviare le tensioni. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per evitare ulteriori escalation.

Nel frattempo, l'intelligence sudcoreana ha confermato ulteriori forniture di obici e lanciarazzi multipli dalla Corea del Nord alla Russia. Circa 11.000 truppe nordcoreane hanno completato l'addestramento nel nordest della Russia e sono state dispiegate nel Kursk a fine ottobre. Alcuni di questi militari hanno già partecipato a operazioni di combattimento, confermando il loro coinvolgimento attivo sulla linea del fronte.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un allarme riguardo alla possibilità che gli Stati Uniti possano ridurre gli aiuti, sottolineando che senza il supporto americano, l'Ucraina rischierebbe di perdere la guerra contro la Russia. Zelensky ha enfatizzato l'importanza dell'unità e del sostegno internazionale per la resistenza ucraina.

Biden autorizza la fornitura di mine antiuomo all'Ucraina; Zelensky avverte: senza aiuti USA, Kiev rischia la sconfitta - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha autorizzato la fornitura di mine antiuomo all'Ucraina, rafforzando così le difese di Kiev contro l'avanzata delle truppe russe nel Donbass. Questa decisione mira a contrastare le recenti offensive russe, che hanno portato a significativi progressi nel Donetsk.

Ucraina utilizza per la prima volta missili ATACMS forniti dagli USA contro la Russia; Putin firma nuova dottrina nucleare - Nel millesimo giorno dall'inizio del conflitto, l'Ucraina ha lanciato per la prima volta missili a lungo raggio ATACMS forniti dagli Stati Uniti contro un obiettivo in territorio russo. L'attacco ha colpito un deposito di armi nella regione di Bryansk, situata a circa 110 km dal confine ucraino.

Ucraina: Meloni ribadisce il sostegno italiano e conferma l'invio di armi nel 2025 - A mille giorni dall'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riaffermato con decisione il sostegno dell'Italia a Kiev. Durante il G20 di Rio de Janeiro, Meloni ha sottolineato l'importanza di mantenere un fronte occidentale compatto, nonostante le incertezze legate al possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca il 20 gennaio prossimo.