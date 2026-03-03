Emanuele Durante, arrestato il terzo presunto killer legato alla famiglia Tufano

Emanuele Durante è stato ucciso a Napoli a marzo 2025 e ora è stato arrestato il terzo presunto killer, legato alla famiglia Tufano. Il fermo rientra in un maxi blitz contro clan e piazze di spaccio tra centro e Sanità.

Il terzo presunto responsabile dell’omicidio di Emanuele Durante, ucciso a marzo 2025 in zona Santa Teresa degli Scalzi, è stato arrestato nelle prime ore del mattino a Napoli. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, rientra in un’azione più ampia che in una sola notte ha portato a oltre cinquanta fermi tra il centro cittadino e il rione Sanità.

L’uomo finito in manette avrebbe legami con la famiglia Tufano. Un dettaglio che pesa: lo scorso ottobre, in piazza Mercato, un altro giovane di nome Emanuele Tufano era morto durante una sparatoria riconducibile alla sua stessa paranza. Un intreccio di parentele e rivalità che racconta la trama fitta dei gruppi criminali attivi in città.

Contemporaneamente, carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno eseguito altre ordinanze cautelari tra il Borgo Sant’Antonio Abate e l’area del Mercato. Nel mirino 39 persone ritenute vicine ai clan Mazzarella e Contini, da anni in competizione per il controllo delle piazze di spaccio e delle attività illecite nella zona orientale e nel centro storico.

Un ulteriore filone dell’inchiesta ha riguardato il rione Sanità, dove sono scattati 22 arresti. Le indagini descrivono gruppi di giovanissimi che presidiano il quartiere in scooter, armati, con il compito di sorvegliare le aree di vendita della droga. Le immagini raccolte dagli investigatori mostrano ronde improvvisate e armi esibite come segno di potere, in una sfida continua per il controllo del territorio.

L’operazione punta a ridisegnare gli equilibri della camorra cittadina, colpendo le strutture operative e i referenti dei clan nelle strade dove si concentrano affari e scontri. L’arresto per l’omicidio Durante chiude un altro tassello dell’inchiesta, mentre proseguono gli accertamenti sugli altri gruppi coinvolti.