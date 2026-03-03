Luna di sangue, eclissi totale il 3 marzo ma non visibile dall'Italia

La Luna diventa rossa il 3 marzo per un’eclissi totale causata dall’allineamento tra Sole, Terra e satellite. Il fenomeno, primo grande evento astronomico del 2026, non sarà visibile dall’Italia ma solo in alcune aree del mondo.

Martedì 3 marzo il cielo offrirà uno degli appuntamenti astronomici più attesi dell’anno. Si tratta di un’eclissi totale di Luna, la prima di rilievo nel 2026. Il nostro satellite assumerà la tipica tonalità rosso scuro che gli vale il nome di “Luna di sangue”.

Il fenomeno si verifica quando Sole, Terra e Luna si dispongono perfettamente in linea retta. In quel momento la Terra si frappone tra il Sole e il satellite, proiettando su di esso la propria ombra. L’allineamento può avvenire soltanto durante la fase di Luna piena.

A spiegare il meccanismo è la Nasa, che ricorda come la luce solare venga quasi del tutto bloccata dal nostro pianeta. La parte che riesce a raggiungere la superficie lunare attraversa l’atmosfera terrestre e si colora di rosso e arancione, lo stesso effetto che vediamo all’alba e al tramonto.

L’eclissi inizierà alle 12.04 ora italiana e durerà poco più di un’ora. Proprio per l’orario, in Italia non sarà possibile osservarla dal vivo. Il fenomeno sarà invece visibile in serata nell’Asia orientale e in Australia, durante la notte nell’area del Pacifico e alle prime luci del giorno in Nord e Centro America e nell’estremo ovest del Sud America. Parziale in Asia centrale e in buona parte del Sud America, non sarà osservabile né in Europa né in Africa.

Per assistere all’evento non servono strumenti particolari, ma un luogo buio e lontano dalle luci artificiali migliora l’esperienza. Binocoli e telescopi permettono di cogliere dettagli più nitidi. Chi si trova in Italia potrà seguire l’eclissi attraverso le dirette online trasmesse durante il fenomeno.