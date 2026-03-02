Msi Modern 15 B7M 466IT notebook leggero e potente per lavoro e studio

MSI presenta Modern 15 B7M-466IT, un notebook pensato per unire prestazioni e mobilità grazie a componenti aggiornati e design leggero, con schermo da 15,6 pollici e processore Ryzen 7 adatto a lavoro e studio quotidiano.

