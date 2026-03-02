Msi Modern 15 B7M 466IT notebook leggero e potente per lavoro e studio
MSI presenta Modern 15 B7M-466IT, un notebook pensato per unire prestazioni e mobilità grazie a componenti aggiornati e design leggero, con schermo da 15,6 pollici e processore Ryzen 7 adatto a lavoro e studio quotidiano.
Prosegue la serie di proposte dedicate ai dispositivi del marchio, con un modello che punta a offrire prestazioni solide in un formato facile da trasportare. Il protagonista è il Modern 15 B7M-466IT, laptop progettato per chi cerca un equilibrio tra potenza e praticità.
Il computer si distingue per una struttura sottile e un peso contenuto di 1,75 kg, caratteristiche che lo rendono adatto agli spostamenti quotidiani. Lo spessore di poco inferiore ai 20 millimetri consente di inserirlo facilmente in zaino o borsa senza ingombri eccessivi.
Sotto la scocca lavora un processore AMD Ryzen 7 7730U, abbinato al sistema operativo Windows 11 Home. Questa configurazione garantisce fluidità nelle attività più comuni, dalla gestione di documenti alla navigazione web, fino a programmi più impegnativi.
Il display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080) offre immagini definite e colori vivaci, adatti sia alla produttività sia all’intrattenimento. La qualità del pannello IPS-Level contribuisce a mantenere una buona visibilità anche da diverse angolazioni.
Tra gli elementi pratici spiccano il touchpad ampliato, pensato per migliorare precisione e comodità d’uso, e la tastiera retroilluminata con corsa dei tasti ottimizzata, utile quando si lavora in ambienti poco illuminati.
Non manca la possibilità di aprire lo schermo fino a 180 gradi grazie alla funzione lay-flat, che facilita la condivisione dei contenuti con altre persone. Una soluzione semplice ma efficace per chi utilizza il portatile anche in contesti collaborativi.