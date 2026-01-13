Reolink TrackFlex Floodlight WiFi con copertura a 360°

Reolink annuncia l’arrivo di TrackFlex Floodlight WiFi con copertura a 360°

Leggi anche Nuove telecamere Reolink: ReoNeura AI e TrackFlex Floodlight

La nuova telecamera di sicurezza wireless sarà disponibile per l’acquisto dal 2 marzo, offrendo funzionalità avanzate e connettività senza fili.

Reolink annuncia l’arrivo della nuova TrackFlex Floodlight WiFi sul mercato italiano: la telecamera sarà disponibile all’acquisto a partire dal 2 marzo al prezzo ufficiale di 249,99 € su Reolink.com e Amazon.

In attesa del lancio, è possibile registrarsi su Reolink.com per accedere in anteprima a uno sconto del 10% sul prezzo di listino, attivabile al seguente link: https://reolink.com/product/ trackflex-proiettore-wifi/ .

Ultima novità della serie floodlight di Reolink presentata per la prima volta a IFA 2025, la TrackFlex Floodlight WiFi è una telecamera 4K PTZ cablata, dotata di doppio obiettivo e ricerca video locale tramite intelligenza artificiale. Combina immagini ad altissima definizione, copertura completa a 360° e tracciamento con zoom automatico, offrendo un sistema di sicurezza avanzato, semplice da usare e senza punti ciechi – il tutto senza costi di abbonamento aggiuntivi.

Due lenti, due visualizzazioni, uno schermo

La nuova TrackFlex Floodlight WiFi presenta un design avanzato a doppia lente e offre una copertura a 360 gradi per catturare con precisione ampie aree come cortili e vialetti. Il sistema a doppia lente commuta autonomamente tra le lunghezze focali per seguire senza interruzioni i soggetti in movimento. Ciò garantisce agli utenti di catturare dettagli cristallini sia da vicino che da lontano . Sia l'ampia visuale grandangolare che la vista dettagliata ravvicinata, resa possibile dall'obiettivo ibrido 6x, vengono visualizzate simultaneamente su un'unica schermata dell'app Reolink, per una panoramica completa in ogni situazione.

3000 lumen per la sicurezza notturna

Questa nuova telecamera utilizza LED dimmerabili con una luminosità fino a 3000 lumen, offrendo riprese nitide e dai colori vivaci, senza i comuni problemi di dettaglio e perdita di colore in condizioni di scarsa illuminazione. La telecamera supporta anche impostazioni di temperatura colore regolabili (luce fredda 6500K o luce calda 3000K), offrendo agli utenti la flessibilità di personalizzare l'illuminazione in base alle proprie preferenze, regolandola manualmente oppure mantenendo le impostazioni automatiche per l'opzione migliore in base alla luce ambientale. Oltre ai potenti proiettori con una portata fino a dodici metri, TrackFlex Floodlight WiFi aggiunge una sirena automatica da 110 decibel per scoraggiare potenziali intrusi.

Ricerca velocemente, senza rinunciare alla privacy

La telecamera TrackFlex Floodlight WiFi è basata sul nuovo sistema di intelligenza artificiale ReoNeura™ di Reolink dotato di ricerca video locale basato su AI. Questa funzionalità integrata nel dispositivo consente agli utenti di recuperare rapidamente video pertinenti tramite input di testo come " uomo con camicia blu ", eliminando la necessità di lunghe ricerche manuali. Il sistema è in grado di identificare automaticamente persone, veicoli, animali e pacchi, visualizzando direttamente i video desiderati. Tutta l'elaborazione avviene localmente sul dispositivo per garantire la privacy ed evitare costi aggiuntivi.

Rilevamento anche all’esterno del campo visivo

Un'altra caratteristica distintiva di TrackFlex Floodlight WiFi è la sua Out of View Detection : grazie a tre sensori a infrarossi passivi (PIR) integrati, la telecamera è in grado di rilevare costantemente il movimento a distanze che vanno da due a dieci metri, coprendo un'area ultra-ampia di 270 gradi. Questo garantisce che le attività nascoste vengano immediatamente catturate per una maggiore sicurezza. Se installata nel punto giusto e a un'altezza ideale di 2-3 metri all'angolo di una casa, consente agli utenti di coprire entrambi i lati con una sola telecamera.