Warhammer 40,000 Boltgun 2 mostra i demoni di Slaanesh nel nuovo trailer
Warhammer 40,000 Boltgun 2 torna con un nuovo trailer che mostra i demoni di Slaanesh e la Death Guard, introdotti per ampliare il roster dei nemici. Il video anticipa scontri più intensi in vista dell’uscita su PC e console.
Un nuovo filmato di Warhammer 40,000 Boltgun 2 svela alcune delle minacce che i giocatori dovranno affrontare nella prossima avventura sparatutto ambientata nell’universo creato da Games Workshop. Tra queste spiccano i Demoni di Slaanesh e la temuta Death Guard, già noti agli appassionati.
Il gioco, pubblicato da Big Fan Games e sviluppato da Auroch Digital, arriverà nel corso dell’anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il trailer offre un primo sguardo alle battaglie, confermando il ritorno di nemici molto richiesti dalla community.
Leggi anche: Warhammer 40,000: Space Marine 2 - trailer cinematografico
La storia riprende dagli eventi del capitolo precedente e propone una campagna per giocatore singolo con percorsi multipli. Il titolo mantiene lo stile degli sparatutto anni ’90, con ritmo veloce e ambientazioni cupe tipiche di Warhammer 40.000.
I giocatori potranno scegliere tra due protagonisti: la Sorella Guerriera Nyra Veyrath o l’Ultramarine Malum Caedo. Ognuno dispone di armi e abilità diverse, pensate per offrire approcci distinti negli scontri.
Oltre ai nuovi avversari, torneranno creature già conosciute come i Nurgling e i Cultisti del Caos. Il trailer accenna anche alla presenza dei Bloodletters e dei Juggernaut, anticipando battaglie sempre più violente nel corso della campagna.