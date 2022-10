WARHAMMER 40.000: INQUISITOR - ULTIMATE EDITION DISPONIBILE

NACON e NeocoreGames sono liete di annunciare che Warhammer 40,000: Inquisitor - Ultimate Edition è disponibile da oggi su PlayStation5 e Xbox Series S|X con caratteristiche migliorate e con tutti i 25 DLC precedentemente rilasciati. Un genere poco rappresentato sulle console di nuova generazione, Warhammer 40.000: Inquisitor - Ultimate Edition offre centinaia di ore di gioco per gli appassionati di giochi di ruolo d'azione e per i fan dell'universo di Warhammer 40.000.

Caratteristiche:

Supporto 4K nativo

Texture a più alta risoluzione

Motore fisico migliorato

Modalità multigiocatore cross-gen

Uso ottimizzato del controller wireless DualSense su PlayStation5

La nuova classe giocabile, annunciata nel 2021, sarà disponibile come DLC in un secondo momento sulle console PlayStation5 e Xbox Series S|X. La nuova classe Sororitas (un Inquisitore con background da Sorella della Battaglia) porterà nuove meccaniche e tipi di oggetti nel mondo di gioco di Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr.

Siete un Inquisitore, uno degli agenti più potenti dell'Imperium. Operate nel Settore Caligari, una regione invasa da eretici, mutanti e Demoni del Caos.

Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr, il primo gioco di ruolo d'azione ambientato nell'universo di Warhammer 40.000, presenta combattimenti tattici e veloci con diverse classi dell'Inquisizione che eseguono la volontà dell'Imperatore. Con ambienti distruttibili, un sistema di combattimento a copertura, alberi delle abilità e una vasta gamma di veicoli e armi, Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr offre un'esperienza davvero unica. Il gioco è inoltre ambientato in un universo persistente, che vanta un incredibile valore di rigiocabilità grazie alle sue dimensioni e a un sistema di missioni generate proceduralmente.

Bruciate il Caos come Crociato, evocate costrutti mortali come Tecno-Adepto, uccidete gli abomini con astuzia e agilità come Assassino o combattete il fuoco con il fuoco come Psyker. Da soli, in cooperativa locale a 2 giocatori (esclusivamente su console) o online a 4 giocatori, dovrete imporre la volontà dell'Imperatore ed eliminare l'eresia nelle zone più oscure dell'Imperium.

Caratteristiche principali:

Il primo gioco RPG d'azione ambientato nell'universo di Warhammer 40.000

4 classi di personaggi, ciascuna con 3 varianti

Oltre 60 armi, centinaia di abilità attive e passive, 18 alberi delle abilità unici e decine di tratti specifici per le classi, per creare il proprio stile di gioco

Un endgame ricco e costantemente aggiornato

Sistema complesso di ottimizzazione dell'artigianato e delle attrezzature

Mondo aperto in un universo persistente

Un sistema per la creazione di Congreghe, fazioni di Inquisitori

Battaglie tattiche e violente che scandiscono una trama fedele all'universo di Warhammer 40.000

Multigiocatore online fino a 4 giocatori e una modalità di cooperazione locale a 2 giocatori, esclusivamente su console

DLC gratuiti e a pagamento post-release (missioni, nuove modalità di gioco, espansioni...)

Inoltre, come ringraziamento alla nostra comunità appassionata e dedicata, chiunque possieda Warhammer 40,000: Inquisitor su PlayStation4 e Xbox One riceverà uno sconto esclusivo del 50% sulle versioni PlayStation5 e Xbox Series S|X.

Nom: Warhammer 40.000: Inquisitore - Martire

Genere: Azione-RPG

Sviluppatore: NeocoreGames

Editore: NeocoreGames (PC), NACON (Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5)

Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5

Warhammer 40,000: Inquisitor - Ultimate Edition è disponibile da oggi per PlayStation®5 e Xbox Series X|S.

