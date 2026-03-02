Inseguimento a Roma, fuga finisce in tragedia sulla via Collatina

Tre uomini in fuga dalla polizia provocano un incidente mortale a Roma per evitare un controllo. In via Collatina un’auto contromano travolge una famiglia causando tre vittime, tra cui un bambino.

Una corsa a tutta velocità per sfuggire a un controllo si è conclusa con un incidente mortale nella periferia est di Roma. Erano circa le 22 quando una pattuglia ha segnalato l’alt a una Toyota Yaris con tre uomini a bordo, nella zona del Quarticciolo.

Il conducente non si è fermato e ha accelerato, dando il via all’inseguimento. Alle volanti della polizia si sono affiancati anche i carabinieri, mentre l’auto continuava a sfrecciare tra le strade del quartiere senza rallentare.

La fuga è terminata in via Collatina, dove la Yaris ha invaso la corsia opposta. In quel momento arrivava una Fiat Punto con a bordo una famiglia. Lo scontro è stato frontale e violentissimo. Padre e madre sono morti sul colpo, mentre il figlio, soccorso in condizioni critiche, è deceduto poco dopo in ospedale.

I tre uomini a bordo dell’auto in fuga, di origine sudamericana, sono stati bloccati. Due sono rimasti feriti e portati al pronto soccorso, il terzo è stato arrestato sul posto. Devono rispondere di omicidio stradale, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di strumenti per lo scasso.

All’interno della vettura gli agenti hanno trovato cacciaviti, grimaldelli e jammer, dispositivi usati per aggirare gli antifurti. Tutto il materiale è stato sequestrato insieme ai mezzi coinvolti. La strada è rimasta chiusa per ore per consentire i rilievi tra via dell’Acqua Vergine e via di Salone.