Modena, fuga dai carabinieri finisce in tragedia muore una donna di 89 anni

Anna Gallo | 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 89 anni è morta dopo un incidente a Modena causato da un’auto in fuga dai carabinieri. L’impatto è avvenuto a un incrocio trafficato, coinvolgendo anche la figlia della vittima, poi dimessa dall’ospedale.

Modena
Modena, fuga dai carabinieri finisce in tragedia muore una donna di 89 anni

Non ce l’ha fatta la donna di 89 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Modena. Era ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara, dove è morta dopo alcune ore a causa delle lesioni riportate nello scontro.

L’incidente si è verificato in via Ciro Menotti, all’altezza dell’incrocio con via Nonantolana e via Albareto. Una Alfa Romeo 159, con quattro persone a bordo, ha accelerato alla vista di due pattuglie dei carabinieri per evitare un controllo. Ne è nato un inseguimento a distanza che si è concluso con lo schianto contro una Lancia Y.

Leggi anche: Tragedia a San Giovanni in Persiceto: imprenditore muore in incidente causato da auto in fuga dai carabinieri

A bordo della seconda auto viaggiavano la vittima e la figlia, che era alla guida. Dopo l’impatto, la vettura è finita contro la vetrina di un negozio. La figlia è stata trasportata al pronto soccorso e dimessa poco dopo, mentre le condizioni dell’anziana sono apparse subito critiche.

Dopo lo scontro, gli occupanti dell’auto in fuga hanno tentato di scappare a piedi. I carabinieri sono riusciti a bloccarne tre, mentre il quarto è ancora ricercato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e le responsabilità.

Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso vicinanza ai familiari della vittima, parlando di un episodio che ha colpito profondamente la città. Ha inoltre ringraziato i carabinieri per l’intervento che ha portato all’identificazione dei responsabili.