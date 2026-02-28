Modena, fuga dai carabinieri finisce in tragedia muore una donna di 89 anni

Una donna di 89 anni è morta dopo un incidente a Modena causato da un’auto in fuga dai carabinieri. L’impatto è avvenuto a un incrocio trafficato, coinvolgendo anche la figlia della vittima, poi dimessa dall’ospedale.

Non ce l’ha fatta la donna di 89 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Modena. Era ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara, dove è morta dopo alcune ore a causa delle lesioni riportate nello scontro.

L’incidente si è verificato in via Ciro Menotti, all’altezza dell’incrocio con via Nonantolana e via Albareto. Una Alfa Romeo 159, con quattro persone a bordo, ha accelerato alla vista di due pattuglie dei carabinieri per evitare un controllo. Ne è nato un inseguimento a distanza che si è concluso con lo schianto contro una Lancia Y.

A bordo della seconda auto viaggiavano la vittima e la figlia, che era alla guida. Dopo l’impatto, la vettura è finita contro la vetrina di un negozio. La figlia è stata trasportata al pronto soccorso e dimessa poco dopo, mentre le condizioni dell’anziana sono apparse subito critiche.

Dopo lo scontro, gli occupanti dell’auto in fuga hanno tentato di scappare a piedi. I carabinieri sono riusciti a bloccarne tre, mentre il quarto è ancora ricercato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e le responsabilità.

Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso vicinanza ai familiari della vittima, parlando di un episodio che ha colpito profondamente la città. Ha inoltre ringraziato i carabinieri per l’intervento che ha portato all’identificazione dei responsabili.