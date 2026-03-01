Acireale, paga la spesa con monete false da 2 euro scoperto alla cassa

Ad Acireale un uomo tenta di pagare la spesa con monete false ma viene scoperto dal cassiere per le evidenti anomalie. Nel marsupio nascondeva 280 pezzi contraffatti per un valore di 560 euro.

Ha provato a pagare la spesa con una manciata di monete da 2 euro, ma qualcosa non ha convinto il cassiere. Ad Acireale, il personale di un supermercato ha fermato un cliente dopo aver notato subito anomalie evidenti nei contanti consegnati al momento del pagamento.

L’uomo aveva con sé un marsupio pieno di monete. Alla verifica, il contenuto si è rivelato ben più consistente del previsto: 280 pezzi, per un valore nominale complessivo di 560 euro. Tutte, però, risultate contraffatte.

I difetti erano visibili già a occhio nudo. Le incisioni apparivano poco definite, i bordi irregolari e la lavorazione complessivamente approssimativa. Anche il peso e le proprietà magnetiche non corrispondevano a quelle delle monete autentiche, rendendo evidente la falsificazione.

Allertata la polizia, gli agenti del Commissariato sono intervenuti sul posto e hanno identificato l’uomo, trovato ancora alla cassa. Il denaro è stato sequestrato e avviato alle verifiche previste con il coinvolgimento della Banca d’Italia.

Dai controlli è emerso che si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, con precedenti per diversi reati tra cui truffa, rapina ed estorsione. Negli ultimi anni era stato sottoposto anche a misure restrittive, concluse da poco.

Per lui è scattata la denuncia con l’accusa di falsificazione e spendita di monete, dopo il tentativo fallito di mettere in circolazione il denaro contraffatto.