Mamma somministra caramelle alla cannabis ai figli per tenerli calmi: arrestata in Michigan

Stephany Leanette Mogg è stata arrestata in Michigan per aver dato caramelle alla cannabis ai figli per tenerli tranquilli e ritagliarsi tempo libero, secondo quanto emerso dalle indagini dopo la denuncia dell’ex marito.

Una donna di 34 anni, Stephany Leanette Mogg, è finita in carcere negli Stati Uniti con l’accusa di aver somministrato ai suoi tre figli dolci contenenti Thc. L’obiettivo, secondo gli inquirenti, era mantenerli tranquilli durante i fine settimana trascorsi con lei.

A far partire l’indagine è stato l’ex marito, insospettito dalle condizioni dei bambini di 6, 10 e 11 anni al rientro a casa. I piccoli mostravano comportamenti anomali: risate improvvise, forte appetito e una marcata sonnolenza.

I controlli medici hanno confermato i dubbi del padre, rilevando la presenza di cannabinoidi nell’organismo dei minori. Da lì sono scattati gli accertamenti della polizia, che hanno portato alla ricostruzione di una pratica ripetuta nel tempo.

Durante le audizioni protette, i bambini hanno raccontato che la madre offriva loro le caramelle come normali dolci. La somministrazione avveniva con regolarità ogni volta che restavano a dormire da lei.

Il giudice della contea di Saginaw, Manvel Trice III, ha evidenziato le conseguenze sul benessere dei minori, parlando di difficoltà scolastiche e problemi nelle attività quotidiane legati all’assunzione delle sostanze.

La donna ha accettato un patteggiamento per tre accuse di abuso di minori di terzo grado. Il tribunale l’ha condannata a un anno di reclusione, ritenendo aggravante la motivazione fornita, ossia il bisogno di avere tempo per sé a scapito della lucidità dei figli.