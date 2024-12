Mamma al freddo con 5 figli minorenni salvata dalla polizia: cibo e ospitalità grazie alla solidarietà natalizia

Una madre di 41 anni, insieme ai suoi cinque figli minorenni, è stata trovata in stato di indigenza nei pressi di piazza della Rovere a Roma. La famiglia, arrivata dall'Albania per una visita medica in un ospedale romano, non aveva mezzi di sostentamento né un luogo dove alloggiare. Gli agenti del I Gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale, durante un servizio di viabilità, si sono imbattuti nella donna e nei suoi figli, quattro femmine e un maschio, e hanno immediatamente agito per offrire loro aiuto.

Di fronte alla situazione critica, i poliziotti hanno fornito pasti caldi, coperte e brandine, ospitando temporaneamente la famiglia per una notte presso la sede del gruppo in via del Falco. Successivamente, con il supporto delle autorità competenti, sono state avviate le procedure per garantire una sistemazione adeguata. Attualmente la famiglia è accolta da un’associazione di volontariato, che si sta occupando di offrire loro assistenza.

