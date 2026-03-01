Invasione di cavallette tra Marocco e Sahara, piogge eccezionali favoriscono nuovi sciami

Le cavallette del deserto tornano a colpire tra Marocco e Sahara Occidentale a causa delle piogge eccezionali. Gli sciami, cresciuti rapidamente, stanno invadendo aree agricole già fragili.

Una nuova ondata di cavallette del deserto sta attraversando il Sahara Occidentale e il sud del Marocco, con segnalazioni da El Aaiún, Dajla, Bojador e Tan-Tan. Sciami compatti stanno avanzando sulle aree agricole, riaccendendo l’allarme per i raccolti e per la disponibilità di cibo in zone già vulnerabili.

L’FAO, l’agenzia Onu per alimentazione e agricoltura, segue da vicino l’evoluzione del fenomeno. Gli insetti si muovono in masse enormi e, una volta atterrati, divorano rapidamente la vegetazione, lasciando campi spogli nel giro di poche ore.

Alla base dell’espansione c’è un inverno insolitamente piovoso. Le precipitazioni sopra la media nel Sahel e lungo la costa atlantica hanno fatto crescere la vegetazione, creando condizioni ideali per la riproduzione. In pochi giorni la popolazione può moltiplicarsi fino a venti volte, trasformando gruppi isolati in sciami vasti e mobili.

La locusta del deserto, specie Schistocerca gregaria, è tra gli insetti più dannosi per l’agricoltura. Uno sciame che occupa un chilometro quadrato può contenere fino a 80 milioni di individui e consumare in un giorno il cibo necessario a decine di migliaia di persone.

Questi sciami non restano fermi. Spinti dal vento possono coprire fino a 150 chilometri al giorno, attraversando confini e raggiungendo nuove aree coltivate. Il loro raggio d’azione si estende su circa 30 milioni di chilometri quadrati, dal Nord Africa fino al Medio Oriente e all’India.

Il cambiamento più critico avviene nella fase gregaria. Le cavallette modificano aspetto e comportamento, diventano più grandi, cambiano colore e iniziano a muoversi in gruppi coordinati. È in questa fase che la loro capacità distruttiva cresce, alimentata dall’abbondanza di cibo e dalla rapida riproduzione.