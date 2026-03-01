Vigevano, donna investe tre ciclisti e si costituisce: arrestata per tentato omicidio

Una donna di 48 anni ha investito tre ciclisti a Vigevano, agendo volontariamente secondo gli investigatori. L’episodio è avvenuto in poche ore in diverse strade della città, con un ferito grave ricoverato al San Matteo.

Tre episodi ravvicinati, nello stesso pomeriggio e nella stessa città, hanno portato all’arresto di una donna di 48 anni, accusata di tentato omicidio plurimo. I fatti si sono verificati venerdì a Vigevano, in provincia di Pavia, dove inizialmente si era pensato a incidenti distinti.

Il primo caso è avvenuto nel pomeriggio in corso Milano: una giovane ciclista è stata urtata dallo specchietto dell’auto. Non ha riportato ferite e non è stato necessario l’intervento dei soccorsi.

Poco dopo le 20, in corso Cavour, un secondo ciclista è stato colpito. L’uomo ha riportato una contusione alla mano, senza conseguenze gravi.

La situazione è precipitata cinque minuti più tardi in viale Petrarca. Un uomo di 49 anni è stato travolto in pieno: soccorso in condizioni critiche, è stato rianimato sul posto, intubato e trasferito in elicottero al policlinico San Matteo di Pavia, dove si trova ricoverato con prognosi riservata.

Accanto alla dinamica violenta dell’investimento, emerge anche un altro elemento: il 49enne è stato derubato del marsupio con documenti e denaro, rimasto sull’asfalto dopo l’impatto.

La conducente si è presentata spontaneamente in Questura a Pavia in serata. Gli agenti, collegando i tre episodi, hanno ricostruito un’unica sequenza e disposto l’arresto. La donna, residente in un comune della provincia, è apparsa in stato di forte agitazione al momento del fermo.