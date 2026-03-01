Olivia Dean domina i Brit Awards 2026 a Manchester

Olivia Dean domina i Brit Awards 2026 con quattro premi, spinta dal successo del suo ultimo album e da una serie di hit. La cerimonia si è tenuta a Manchester per la prima volta, con esibizioni e omaggi che hanno segnato la serata.

Il 28 marzo 2026 i Brit Awards hanno fatto tappa per la prima volta al Co-op Live di Manchester, portando sul palco i principali nomi della musica britannica e internazionale. A guidare la serata è stata Olivia Dean, protagonista assoluta con quattro riconoscimenti.

Tra i premi più attesi, i Wolf Alice sono stati incoronati miglior gruppo, mentre Lola Young si è imposta nella categoria dedicata agli artisti emergenti. Sul fronte internazionale, a distinguersi è stata Rosalía, premiata come miglior artista straniera.

La cantante spagnola ha anche regalato uno dei momenti più intensi dello show, eseguendo “Berghain” insieme a Björk in una performance accolta con entusiasmo dal pubblico presente.

Spazio anche alla memoria con l’omaggio a Ozzy Osbourne, insignito del Lifetime Achievement Award postumo. A celebrarlo sul palco è stato Robbie Williams, che ha reinterpretato “No More Tears” insieme a una band composta da musicisti storici come Zakk Wylde e Robert Trujillo.

Tra le esibizioni più attese, quella di Harry Styles ha chiuso uno dei segmenti più seguiti della serata. L’artista britannico ha presentato “Aperture”, confermando il suo ritorno sulle scene davanti a un’arena gremita.