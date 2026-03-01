Bhad Bhabie, il cancro peggiora a 22 anni e la rapper racconta le nuove diagnosi

Bhad Bhabie racconta che il tumore è peggiorato dopo nuovi esami medici. La rapper americana, 22 anni, ha condiviso il risultato sui social spiegando di non voler arrendersi e di affidarsi alla fede.

La rapper statunitense Bhad Bhabie, 22 anni, ha reso noto di aver ricevuto aggiornamenti negativi sul suo stato di salute. Con un messaggio pubblicato su X, ha spiegato che gli ultimi controlli medici hanno evidenziato un peggioramento della malattia.

«Ho ricevuto brutte notizie dal mio dottore, ma Dio ha l’ultima parola, non il mio cancro», ha scritto l’artista, scegliendo di condividere pubblicamente un momento difficile della sua vita. Le sue parole riflettono la volontà di reagire, nonostante il quadro clinico complicato.

La diagnosi era arrivata nel novembre 2024, quando la giovane aveva parlato apertamente della malattia anche per chiarire ai fan il motivo della perdita di peso, legata alle cure farmacologiche.

Negli ultimi mesi la rapper ha continuato a mantenere un atteggiamento combattivo. Parallelamente alla terapia, ha proseguito la sua attività e la presenza sui social, dove racconta senza filtri il percorso contro il tumore.

Diventata famosa giovanissima grazie al video virale “Cash me ousside”, ha costruito negli anni una carriera musicale solida. Nel marzo 2024 è diventata madre, un evento che ha segnato profondamente la sua vita personale.

Oggi affronta una fase più complessa della malattia, senza nascondere le difficoltà ma ribadendo la volontà di andare avanti.