Dave Coulier, due volte contro il cancro: la diagnosi precoce gli ha salvato la vita

L’attore Dave Coulier racconta la sua battaglia contro il cancro e lancia un messaggio chiaro: controlli tempestivi e diagnosi precoce possono fare la differenza tra la vita e la morte.

Dave Coulier, volto noto della serie “Full House”, parla senza giri di parole della sua esperienza con il cancro e del fattore che, a suo dire, gli ha permesso di superare la malattia: scoprire tutto in tempo.

In un incontro a New York, l’attore ha invitato tutti a non rimandare le visite mediche. Ha citato esami specifici come PET, risonanze magnetiche e TAC, spiegando che controlli di questo tipo possono letteralmente fare la differenza. La sua storia, ha detto, ne è la prova concreta.

Leggi anche Il Potere Straordinario dell'Olfatto Canino: Come Sierra ha Salvato la Vita di Stephanie dal Cancro

A 66 anni, Coulier è in remissione dopo un tumore alla lingua. In precedenza aveva completato le cure per un linfoma non-Hodgkin al terzo stadio, affrontato fino al termine del trattamento nel 2025.

Il percorso non è stato semplice. L’attore ha raccontato di aver attraversato momenti pesanti, tra terapie e spostamenti, ma di essersi aggrappato all’ironia che lo ha sempre contraddistinto. Un aiuto importante è arrivato anche da un collega storico del cast di “Full House”, che gli è rimasto accanto nei periodi più duri.

Oggi Coulier guarda avanti dopo aver concluso le cure e ribadisce lo stesso messaggio a chi tende a rimandare: prenotare una visita può sembrare un dettaglio, ma può cambiare il corso di una vita.

Immagine TMZ