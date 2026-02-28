Inter supera il Genoa e allunga in classifica

Inter batte il Genoa con Dimarco e Calhanoglu e allunga in vetta grazie a una prova solida dopo il ko europeo. A San Siro i nerazzurri controllano il gioco e colpiscono nei momenti chiave, consolidando il primato.

