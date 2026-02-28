Inter supera il Genoa e allunga in classifica
Inter batte il Genoa con Dimarco e Calhanoglu e allunga in vetta grazie a una prova solida dopo il ko europeo. A San Siro i nerazzurri controllano il gioco e colpiscono nei momenti chiave, consolidando il primato.
L’Inter risponde sul campo dopo la sconfitta europea e torna a vincere in campionato. A San Siro i nerazzurri piegano 2-0 il Genoa e infilano l’ottavo successo consecutivo in Serie A, portandosi a 67 punti e mantenendo un margine ampio sulle inseguitrici.
La squadra di Chivu prende subito il controllo del possesso, mentre il Genoa si compatta nella propria metà campo cercando spazi in contropiede. Le prime occasioni arrivano da palla inattiva: De Vrij e Akanji sfiorano il vantaggio, poi Bonny impegna Bijlow con una conclusione potente.
Il risultato si sblocca al 31’ con una giocata di qualità. Mkhitaryan pesca in area Dimarco, che colpisce al volo e infila il pallone sul secondo palo, firmando l’1-0. Poco prima lo stesso armeno aveva centrato la traversa da fuori area.
Nella ripresa il Genoa prova ad alzare il baricentro e crea una buona occasione con Ellertsson, che di testa manda alto. Chivu interviene con i cambi e inserisce energie fresche, tra cui Calhanoglu, che si rivelerà decisivo.
Al 70’ arriva il raddoppio: mano in area di Amorim su cross di Luis Henrique e calcio di rigore per i padroni di casa. Dagli undici metri Calhanoglu resta freddo e batte Bijlow, chiudendo di fatto la partita.
Nel finale il Genoa tenta un’ultima reazione, ma Sommer evita guai su una deviazione pericolosa di Akanji. L’Inter gestisce senza affanni fino al triplice fischio, mentre i rossoblù restano fermi a 27 punti, in zona medio-bassa della classifica.