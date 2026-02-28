Pechino Express 2026 anticipa la partenza e debutta con la missione zero

Pechino Express 2026 anticipa la partenza con una prova in Italia per testare i concorrenti prima del viaggio in Asia. Le coppie affrontano una missione decisiva che assegna un vantaggio nella prima tappa.

La nuova stagione di Pechino Express parte in anticipo e sorprende i concorrenti ancora in Italia. Sabato 1 marzo alle 20.15 va in onda la “Missione zero”, una prova iniziale che precede il via ufficiale del viaggio, fissato per il 12 marzo su Sky e in streaming su Now.

Le dieci coppie vengono convocate da Costantino della Gherardesca in un luogo riservato, dove devono affrontare una serie di sfide pensate per misurare resistenza, intuito e capacità pratiche. Tra prove manuali, enigmi e test di gusto, emerge subito chi è più preparato ad affrontare l’avventura.

Leggi anche: Pechino Express 2026, nel cast Fiona May con il marito e la coppia social Mattia Stanga ed Elisa Maino

Nel cast figurano volti noti dello spettacolo e dei social: Biagio Izzo con Francesco Paolantoni, Chanel Totti con Filippo Laurino, Jo Squillo con Michelle Masullo, Fiona May con Patrick Stevens, Dani Faiv con Tony 2Milli, Steven Basalari con Viviana Vizzini, Tay Vines con Assane Diop, Elisa Maino con Mattia Stanga, Candelaria e Camila Solórzano, Gaia De Laurentiis con Agnese Catalani.

La coppia più veloce nella Missione zero conquista un vantaggio importante: la busta nera da portare nella prima tappa ufficiale. Un elemento che può influenzare l’andamento della gara sin dall’inizio.

Dopo questa prova, il viaggio entra nel vivo con un percorso che attraversa Indonesia, Cina e Giappone. Ad affiancare Costantino ci saranno tre inviati: Lillo in Indonesia, Giulia Salemi in Cina e Guido Meda in Giappone.