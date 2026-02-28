Scaletta Sanremo 2026, ordine di uscita e programma della finale
Sanremo 2026 entra nel vivo con la finale del 28 febbraio e l’esibizione di tutti i 30 artisti in gara, dalla prima all’ultima canzone. Si parte con Francesco Renga e si chiude nella notte con Eddie Brock.
Ultimo atto per il Festival di Sanremo 2026, in scena sabato 28 febbraio dal teatro Ariston. Sul palco tornano tutti i 30 cantanti in gara, chiamati a esibirsi uno dopo l’altro prima della scelta dei cinque finalisti e della proclamazione del vincitore, prevista intorno alle 2.
Ad aprire la serata è Francesco Renga con “Il meglio di me”, mentre la chiusura, attorno all’1.15, è affidata a Eddie Brock con “Avvoltoi”. In mezzo, una lunga sequenza di esibizioni che accompagnerà il pubblico fino a notte fonda.
Questo l’ordine di uscita completo della finale: Elettra Lamborghini, Chiello, Raf, Bambole di Pezza, Leo Gassmann, Malika Ayane, Tommaso Paradiso, J-Ax, LDA e AKA 7EVEN, Serena Brancale, Patty Pravo, Sal Da Vinci, ancora Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Ditonellapiaga, Nayt, Arisa, Sayf, Levante, Fedez con Masini, Samurai Jay, Michele Bravi, Fulminacci, Luhè, Tredici Pietro, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta con Colombre e infine Eddie Brock.
Al termine delle esibizioni verranno annunciati i cinque artisti più votati. Subito dopo, con un’ulteriore votazione, si arriverà alla scelta del vincitore della 76esima edizione.