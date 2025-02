Scaletta Sanremo 2025: Ordine di esibizione e ospiti della prima serata

Il Festival di Sanremo 2025 inizia oggi, martedì 11 febbraio, al Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, ha annunciato l'ordine di esibizione dei 29 artisti in gara:

Scaletta Sanremo 2025

Gaia – "Chiamo io chiami tu" Francesco Gabbani – "Viva la vita" Rkomi – "Il ritmo delle cose" Noemi – "Se t'innamori muori" Irama – "Lentamente" Coma_Cose – "Cuoricini" Simone Cristicchi – "Quando sarai piccola" Marcella Bella – "Pelle diamante" Achille Lauro – "Incoscienti giovani" Giorgia – "La cura per me" Willie Peyote – "Grazie ma no grazie" Rose Villain – "Fuorilegge" Olly – "Balorda nostalgia" Elodie – "Dimenticarsi alle 7" Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento – "La mia parola" Massimo Ranieri – "Tra le mani un cuore" Tony Effe – "Damme 'na mano" Serena Brancale – "Anema e core" Brunori Sas – "L'albero delle noci" Modà – "Non ti dimentico" Clara – "Febbre" Lucio Corsi – "Volevo essere un duro" Fedez – "Battito" Bresh – "La tana del granchio" Sarah Toscano – "Amarcord" Joan Thiele – "Eco" Rocco Hunt – "Mille vote ancora" Francesca Michielin – "Fango in paradiso" The Kolors – "Tu con chi fai l'amore"

Gli ospiti della serata includono la cantante israeliana Noa e la palestinese Mira Awad, che interpreteranno insieme "Imagine" di John Lennon, promuovendo un messaggio di pace. Inoltre, Jovanotti si esibirà con la Rockin'1000 – The Biggest Rock Band on Earth, un supergruppo musicale internazionale nato in Italia nel 2014 come tributo ai Foo Fighters.

Al termine della serata, Alessandro Cattelan condurrà il Dopofestival insieme a Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo. Cattelan ha dichiarato che il Dopofestival non sarà un tribunale, ma un'occasione per discutere di vari argomenti, sottolineando che le polemiche fanno parte di Sanremo.

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:40 e si concluderà intorno all'1:15.

