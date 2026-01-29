Uomini e Donne, Maria ferma Gemma, Cristina sceglie Ernesto e nel Trono Over spunta una proposta di matrimonio

Scontro in studio, scelte decisive e segnalazioni scuotono il dating show di Canale 5: Maria interviene su Gemma, Cristina decide chi frequentare fuori, mentre nel Trono Over scoppiano tensioni e arriva anche una proposta di matrimonio.

La puntata del 28 gennaio mette al centro Gemma Galgani e il suo complicato percorso sentimentale. Maria De Filippi interviene senza giri di parole sulla storia con Mario, chiarendo che l’interesse non c’è mai stato. L’invito è guardare avanti e dare spazio a Mauro, che continua a dimostrarsi presente, anche con trasferte fino a Torino. Gemma però resta distante e fatica a lasciarsi andare.

Spazio anche al trono di Ciro Solimeno, di nuovo travolto da voci e sospetti. Dopo le polemiche sugli incontri con Martina De Ioannon, emergono segnalazioni su una possibile conoscenza precedente con la corteggiatrice Alessia Antonetti. A far discutere è un bacio durante un’esterna e racconti che li vorrebbero in contatto anche fuori dal programma, in palestra. Nel frattempo circolano anticipazioni su un altro bacio, questa volta con Elisa.

Il 29 gennaio va in onda la prima parte della scelta di Cristiana Anania. La tronista siciliana chiude il suo percorso tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno. La decisione, registrata il 12 gennaio, ricade su Ernesto, che accetta di proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere. Il seguito del momento finale è previsto nella puntata del 30 gennaio su Canale 5.

Nel Trono Over non mancano tensioni. Alessio Pili Stella ammette di aver passato la notte con Debora, scatenando la reazione di Rosanna Siino, che decide di interrompere il rapporto. Debora preferisce andare avanti con prudenza. In studio trova spazio anche un momento diverso: Roberto Priolo chiede ad Agnese De Pasquale di sposarlo, sorprendendo pubblico e protagonisti.