Riccardo morto a Chieri, autopsia verso l'incidente ma restano dubbi

Riccardo è morto a cinque mesi dopo una caduta in casa a Chieri, mentre la madre avrebbe avuto un malore sulle scale. L’autopsia indica un possibile incidente, ma restano dubbi sulla dinamica e servono altri accertamenti.

La morte del piccolo Riccardo, cinque mesi, avvenuta a Chieri nel Torinese, potrebbe essere legata a un episodio accidentale. È quanto emerge dai primi esiti dell’autopsia, che però non chiudono il caso e lasciano aperte diverse ipotesi sulla dinamica.

L’esame autoptico è stato eseguito a Torino dal medico legale Roberto Testi, incaricato dalla procura. Presenti anche il consulente della difesa Lorenzo Varetto e l’avvocato della madre, indagata per omicidio colposo. Al momento non risultano elementi che escludano la versione fornita dalla donna.

I magistrati attendono ulteriori analisi per stabilire con precisione cosa sia accaduto nella villetta di Pessione di Chieri, dove il fatto si è verificato sabato scorso. I carabinieri, coordinati dalla pm Alessandra Provazza, stanno ricostruendo ogni passaggio.

Secondo il racconto della madre, 42 anni, il bambino era tra le sue braccia mentre scendeva le scale interne quando sarebbe stata colta da un malore. Il piccolo avrebbe così perso l’equilibrio, cadendo lungo i gradini e riportando gravi traumi.

Resta da chiarire se il neonato sia caduto da solo o se la donna sia finita sopra di lui durante la caduta. Gli investigatori devono verificare se le lesioni rilevate siano compatibili con un impatto diretto o con uno schiacciamento.

Al momento dei fatti in casa c’erano solo la madre e i due figli. Il fratello maggiore, di cinque anni, si trovava in un’altra stanza. Il tribunale per i minorenni ha disposto per lui l’affidamento temporaneo ai nonni.

Riccardo è deceduto lunedì all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove era stato portato in condizioni disperate. I medici avevano riscontrato un grave trauma cranico, oltre a lesioni toraciche e addominali. A dare l’allarme era stata la stessa madre.