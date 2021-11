Uomini e Donne : ex cavaliere Riccardo Ravalli è morto in un incidente

Riccardo Ravalli, ex cavaliere di "Uomini e Donne" è morto a 39 anni in un incidente stradale. Fatale è stato lo scontro tra un camion e il furgone che transitava a poca distanza dal casello di Reggiolo-Rolo. Il salvataggio è stato inutile, secondo quanto riportato da "Il Resto del Carlino" non è stato possibile estrarre il corpo. Originario di Catania ma trapiantato da anni in provincia di Pistoia, a Pieve a Nievole, Riccardo era un imprenditore nel settore alberghiero e aveva partecipato al programma Maria De Filippi a fine 2020. Cercava amore e aveva corteggiato il signora Daniela.

Luisa Anna Monti, ex dama del Trono, lo ricorda così sui social: "Eri una persona splendida. Ti interessavi della mia salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo".

Altre News per: uominidonnecavalierericcardoravallimortoincidente