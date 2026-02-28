Anagni, anziano tenta incendio in tabaccheria per una presunta vincita mai pagata

Un uomo di 89 anni ad Anagni ha tentato di incendiare una tabaccheria convinto di non aver ricevuto una vincita da 50mila euro. Ha portato con sé una tanica di benzina, ma è stato fermato dai carabinieri prima che potesse agire.

È entrato in tabaccheria con una tanica di carburante, deciso a dare fuoco al locale. Protagonista un uomo di 89 anni che, secondo i carabinieri, ieri mattina ad Anagni ha cercato di mettere in atto un tentato incendio dopo una lunga disputa legata a una vincita al Gratta e vinci.

L’anziano era convinto che anni fa il titolare dell’esercizio non gli avesse consegnato 50mila euro vinti con un biglietto. Un sospetto che nel tempo si è trasformato in rabbia. Quando è arrivato davanti al negozio, appariva agitato e determinato, con l’intenzione di cospargere l’ingresso di liquido infiammabile.

Il proprietario si è accorto subito della situazione e ha contattato i soccorsi. Le pattuglie sono arrivate in pochi minuti e hanno trovato l’uomo ancora sul posto, mentre maneggiava la tanica. I militari sono riusciti a bloccarlo e a sottrargli il contenitore prima che potesse appiccare il fuoco.

Il combustibile è stato sequestrato e l’area messa in sicurezza per evitare rischi a clienti, residenti e attività vicine. La tensione accumulata negli anni, legata alla presunta vincita non riscossa, è al centro degli accertamenti svolti dai carabinieri.

L’89enne è stato portato in caserma per le verifiche e poi denunciato alla procura di Frosinone con l’accusa di incendio doloso tentato. Il materiale sequestrato resterà a disposizione degli investigatori.