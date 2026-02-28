Levante spiega il bacio con Gaia e critica le polemiche nate a Sanremo

Levante chiarisce il bacio con Gaia a Sanremo, nato senza accordi e finito al centro delle polemiche. La cantante racconta cosa è successo durante le prove e sul palco, spiegando anche perché il gesto non è stato ripreso dalle telecamere.

Il bacio tra Levante e Gaia sul palco dell’Ariston non era previsto. La cantante lo ha raccontato durante un incontro con i giornalisti a Sanremo, spiegando che si è trattato di un gesto spontaneo, nato senza alcun accordo precedente.

«Non mi fa effetto un bacio tra persone dello stesso sesso, per me è una cosa normale», ha detto Levante, sottolineando di non fare distinzioni. Secondo l’artista, il gesto era semplicemente un segno d’affetto e non avrebbe dovuto generare discussioni.

Ripercorrendo quanto accaduto, ha spiegato che durante le prove del venerdì mattina con Gaia aveva accennato a un bacio, senza però che fosse pianificato per l’esibizione. Dopo averle chiesto scusa per il gesto improvviso, Gaia le avrebbe dato il via libera a comportarsi liberamente anche sul palco.

La sera dello spettacolo, però, nessuno era stato informato. «Non lo sapeva nemmeno il regista», ha chiarito Levante, riferendosi alla mancata ripresa televisiva del momento. Le telecamere, ha spiegato, seguivano uno schema già stabilito nelle prove precedenti.

La cantante ha escluso qualsiasi forma di censura, spiegando che si è trattato solo di una scelta tecnica legata alla regia. «Anche a me è dispiaciuto che non sia stato inquadrato», ha ammesso.

Per Levante, il punto centrale resta un altro: il fatto che un gesto del genere diventi oggetto di dibattito pubblico. «Non volevo provocare», ha detto, ribadendo di vivere la propria vita in piena libertà.

Durante lo stesso incontro, l’artista ha toccato anche temi internazionali, esprimendo preoccupazione per le tensioni globali. «Sembra di essere dentro una terza guerra mondiale», ha dichiarato, criticando il ruolo di alcuni Paesi che si comportano come “sceriffi del mondo”.